EcoVadis sichert sich 500-Millionen-Dollar-Investment, um eine neue Ära nachhaltigkeitsorientierter Geschäftsentscheidungen einzuleiten

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--EcoVadis, der führende Anbieter der weltweit zuverlässigsten Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, hat ein Investment von 500 Millionen US-Dollar eingeworben und plant als Einhorn im Nachhaltigkeitsbereich seine Vision zu beschleunigen, jede Geschäftsentscheidung durch Nachhaltigkeitsintelligenz zu beeinflussen.

Die globale Investitionsrunde - die bisher größte Kapitalbeschaffung für ein SaaS-Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitsdaten - erhöht das Gesamtkapital von EcoVadis auf über 725 Mio. USD und wurde von Astorg und BeyondNetZero, General Atlantic's Climate Investing Venture, angeführt, mit Beteiligungen aus Singapur von GIC und Princeville Capital.

„ Dieses Investment ist eine Bestätigung des EcoVadis Modells zur Skalierung des Impacts über globale Wertschöpfungsketten hinweg, ungeachtet des pandemischen, geopolitischen oder finanziellen Gegenwinds“, sagte Frédéric Trinel, Co-Founder und Co-CEO von EcoVadis. „ Wir verzeichnen weiterhin eine Rekordnachfrage, da immer mehr Unternehmen bestärkt sind, umweltrelevante und soziale Aspekte und damit den Planeten und die Gesellschaft, in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition uns in die Lage versetzen wird, unsere Zugkraft weiter auszubauen, um Unternehmen - einschließlich KMUs und Privatunternehmen - in jeder Phase ihrer Nachhaltigkeitsreise zu unterstützen und gemeinsam die Verbesserung von Praktiken und Auswirkungen in großem Umfang voranzutreiben.“

Mehr als 95.000 Unternehmen in 200 Branchen und 175 Ländern vertrauen auf EcoVadis, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer eigenen Unternehmen und Geschäftspartner zu überwachen und zu verbessern. Als Pionier bei der Nutzung von Nachhaltigkeitsinformationen im Beschaffungswesen und in globalen Lieferketten nutzen Unternehmen heute EcoVadis in einer wachsenden Zahl von Anwendungsfällen, darunter das Management von Scope-3-CO2-Emissionen, Private Equity, ESG-gebundene Kredite, Supply Chain Finance, Risikomanagement und Resilienzaufbau in der Lieferkette und in vielen weiteren Bereichen.

„ Wir investieren in Unternehmen, die das Potenzial haben, den Klimawandel in großem Umfang zu bekämpfen“, sagte Rhea Hamilton, Managing Director bei BeyondNetZero. „ Wir glauben, dass EcoVadis über alle entscheidenden Elemente verfügt, um globalen Impact zu erzielen und einen bedeutenden Beitrag zum Wandel zu Netto-Null zu leisten. Dazu gehören ein hochqualitatives Geschäftsmodell, eine starke Führungsrolle, innovative Technologie und eine mutige Vision, um die ESG-orientierte Transformationen in Lieferketten und Branchen voranzutreiben. Wir freuen uns, EcoVadis zu unterstützen, während das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase eintritt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um die globale Expansion des Unternehmens und seine positive Klimawirkung weiter zu beschleunigen.“

EcoVadis verzeichnet weiterhin ein schnelles Wachstum seines weltweiten Kundenstamms und Netzwerks. In den letzten 12 Monaten stieg der Umsatz von EcoVadis um 50 %, die Zahl der Mitarbeitenden weltweit erreichte 1.300, 15.000 Unternehmen nutzten das neue Carbon Action Module von EcoVadis und mehr als 500.000 Unternehmen wurden im Riskmapping mit EcoVadis IQ überprüft.

Zusätzlich zu seinem eigenen Wachstum ist EcoVadis zu einem bevorzugten Partner geworden, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsinformationen über sein Ökosystem von Unternehmens-, Beschaffungs-, Finanz- und Risikomanagementplattformen in alle wichtigen Geschäftsentscheidungen einzubringen. Aufbauend auf den bestehenden Partnerschaften von EcoVadis mit Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia und 40 weiteren Unternehmen, versetzt diese Investition das Unternehmen in die Lage, seinen Einfluss zu vergrößern und Entscheidungsträger auf der ganzen Welt positiv zu beeinflussen.

„ Wir verfolgen EcoVadis seit vielen Jahren und sind beeindruckt von der starken Leadership-Position und dem schnellen globalen Wachstum des Unternehmens“, sagte Benoit Ficheur, Partner bei Astorg. „ Darüber hinaus war Astorg der erste Private-Equity-Kunde von EcoVadis, der die Dienstleistungen von EcoVadis in Anspruch genommen hat, um die ESG-Performance unserer Portfoliounternehmen zu bewerten und zu messen und um nachhaltigkeitsbezogene Finanzierungen zu erhöhen. Diese Partnerschaft hat sich auf unser gesamtes Portfolio ausgewirkt und dazu beigetragen, Astorg zu einem der führenden Unternehmen im Bereich ESG und Nachhaltigkeit in der Private-Equity-Welt zu machen. Für die Zukunft sehen wir sehr gute Möglichkeiten, das Unternehmen in seinem Vorhaben zu unterstützen, zum Standard für Private Equity und Finanzen zu werden.“

Frühere Finanzierungsrunden umfassten Investitionen von CVC Growth Partners II ("CVC Growth Partners") im Januar 2020 und Partech im Jahr 2016 sowie eine Beteiligung von Bain & Company im Februar 2020. CVC Growth Partners, der wachstumsorientierte mittelständische Technologie-Investitionsarm von CVC Capital Partners, bleibt der größte institutionelle Anteilseigner des Unternehmens.

EcoVadis plant, die Mittel zu nutzen, um seine globale Skalierung zu beschleunigen, seine Fähigkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu vertiefen, strategische Akquisitionen zu tätigen und seine Vision als zweckorientiertes Unternehmen zu verwirklichen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden im 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ecovadis.com/de.

Über EcoVadis

EcoVadis ist ein zweckorientiertes Unternehmen mit der Mission, weltweit vertrauenswürdige Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen bereitzustellen. Unternehmen jeder Größe vertrauen auf EcoVadis' Expertenwissen und evidenzbasierte Bewertungen, um die Nachhaltigkeitsleistung ihrer Geschäfts- und Handelspartner zu überwachen und zu verbessern. Die umsetzbaren Scorecards, Benchmarks, Carbon-Action-Tools und Erkenntnisse von EcoVadis helfen bei der Verbesserung ökologischer, sozialer und ethischer Praktiken in 200 Branchenkategorien und 175 Ländern. Branchenführer wie Amazon, Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF und JPMorgan gehören zu den 95.000 Unternehmen, die mit EcoVadis zusammenarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit, das nachhaltige Wachstum und die positiven Auswirkungen weltweit zu fördern. Erfahren Sie mehr auf ecovadis.com, Twitter oder LinkedIn.

GP Bullhound fungierte als Finanzberater für EcoVadis und seine Anteilseigner.

Über Astorg

Astorg ist ein europäisches Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 17 Milliarden Euro. Astorg arbeitet mit Unternehmern und Managementteams zusammen, um marktführende globale Unternehmen mit Hauptsitz in Europa oder den USA zu akquirieren, und bietet ihnen die strategische Beratung, die Unternehmensführung und das Kapital, das sie für die Umsetzung ihrer Wachstumspläne benötigen. Astorg verfügt über eine ausgeprägte unternehmerische Kultur, eine langfristige Aktionärsperspektive und ein schlankes Entscheidungsgremium. Astorg hat wertvolle Branchenkenntnisse in den Bereichen Gesundheitswesen, Software, Technologie, Unternehmensdienstleistungen und technologiebasierte Industrieunternehmen. Astorg hat Büros in London, Paris, New York, Frankfurt, Mailand und Luxemburg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.astorg.com/.

Über BeyondNetZero

BeyondNetZero ist das Klimainvestitionsprojekt von General Atlantic, einer führenden globalen Wachstumsbeteiligungsgesellschaft. BeyondNetZero investiert in Wachstumsunternehmen, die innovative Klimalösungen anbieten, die das Potenzial haben, Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen oder zu übertreffen, wobei der Schwerpunkt auf Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Ressourcenschutz und Emissionsmanagement liegt. BeyondNetZero kombiniert die Erfahrung und das globale Netzwerk von General Atlantic im Bereich Growth Equity mit einem Team von erfahrenen Klima-Investoren, Beratern und Führungskräften aus der Branche, die über jahrzehntelange Erfahrung bei der Lösung von Klimaproblemen und dem Aufbau von bahnbrechenden Wachstumsunternehmen verfügen. Weitere Informationen über BeyondNetZero finden Sie unter: https://beyond-net-zero.com.

Über General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung, der seit der Unternehmensgründung für mehr als 445 Unternehmen Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber mit herausragenden Management-Teams, um weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic gehören mehr als 175 Investment Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. Für weitere Informationen über General Atlantic, besuchen Sie bitte: www.generalatlantic.com.