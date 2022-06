Allegro DVT acquiert Labwise Ltd. pour étoffer sa gamme commerciale de flux de conformité et enrichir son portefeuille de produits et services

GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Allegro DVT, le chef de file des gammes de tests de conformité à codec vidéo et des IP vidéo à semiconducteur, annonce avoir finalisé l'acquisition de Labwise Ltd., une société finlandaise spécialisée dans les services de tests de dispositifs de télévision numérique destinés aux télédiffuseurs, exploitants de réseaux et fabricants de dispositifs.

Labwise est une société de tests indépendante, impartiale et objective qui fournit des services de tests de télévisions numériques professionnels aux principaux OEM de télévisions, diffuseurs de télévision numérique et opérateurs. Fondé en 2004, Labwise est aujourd'hui un laboratoire de tests reconnu pour les systèmes de diffusion utilisés en Scandinavie.

Parmi les clients de Labwise figurent tous les principaux OEM de télévisions, ainsi que des diffuseurs clés en Scandinavie, Europe et Asie.

Nouar Hamze, PDG d'Allegro DVT: "Nous accueillons Labwise au sein du groupe de sociétés Allegro DVT. Cette acquisition est un ajout naturel à nos solutions de flux de conformité vidéo et nous permettra de renforcer notre activité et d'inclure des services de test. La prolifération des systèmes de diffusion et la généralisation du modèle de détail horizontal pour les dispositifs récepteurs accentuent la nécessité pour les laboratoires de test indépendants tels que Labwise de garantir une conformité totale avec tous les services déployés. Cette tendance continuera à s'intensifier avec le lancement de nouveaux services comme 4K, HDR et la diffusion hybride/basée sur IP."

Pasi Toiva, PDG de Labwise: "Ces dernières années, l'équipe Labwise a acquis une expertise approfondie des technologies de télévision numérique qui ont pu se traduire en des solutions de test exhaustives et éprouvées. Nous avons accès à des acteurs clés dans les secteurs de la diffusion et CE en devenant leur laboratoire de certification de prédilection dans de multiples marchés. Nous sommes ravis d'intégrer l'équipe d'Allegro DVT pour renforcer notre offre actuelle et explorer de nouvelles opportunités de marché."

À propos de Labwise

Labwise propose des services de test de dispositif de télévision numérique aux télédiffuseurs, aux opérateurs de réseau et aux fabricants dispositifs. Labwise est une société de test indépendante, impartiale et objective, qui garantit des résultats de test cohérents et fiables.

À propos d'Allegro DVT

Basé à Grenoble/France et disposant de bureaux à Belfast/Irlande du Nord et Pékin/Chine, Allegro DVT est un fournisseur mondial de solutions de technologies vidéo numériques, notamment les flux de conformité et les IP à semiconducteur à codec vidéo axés sur les normes H.264/AVC, H.265/HEVC, AVS2, AVS3, VP9, AV1 et VVC.

