Allegro DVT收購Labwise Ltd.以擴充合規串流業務線並豐富其產品和服務組合

法國格勒諾勃--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--視訊轉碼器合規性測試套件和半導體視訊IP的領導廠商Allegro DVT今天宣布，該公司已完成對Labwise Ltd.的收購。Labwise是一家芬蘭公司，專門為電視廣播公司、網路營運商和設備製造商提供數位電視設備測試服務。

Labwise是一家獨立、公正、客觀的測試機構，為各大電視原始設備製造商(OEM)、數位電視廣播公司和營運商提供專業的數位電視測試服務。Labwise成立於2004年，現已發展成為斯堪的納維亞地區廣受認可的廣播系統測試實驗室。

Labwise的客戶包括斯堪的納維亞、歐洲和亞洲地區的所有頂級電視OEM品牌及主要廣播公司。

Allegro DVT執行長Nouar Hamze評論道：「我們歡迎Labwise加入Allegro DVT公司集團。此次收購是對我們的視頻合規串流解決方案的自然補充，將幫助我們擴大業務，並把測試服務納入業務範圍。廣播系統的激增加上接收設備水準零售模式的普及，推動了市場對類似Labwise這樣的獨立測試實驗室的需求，以確保所有已部署服務完全合規。隨著4K、HDR以及採用混合廣播/IP的服務等新服務的推出，這一趨勢還將繼續得到加強。」

Labwise執行長Pasi Toiva補充道：「過去幾年裡，Labwise團隊在數位電視廣播技術方面累積了深厚的專業知識，同時我們也將這些專業知識轉化為了全面且值得信賴的測試解決方案。透過在多個市場上成為廣播和消費電子產業首選的認證實驗室，我們與該產業中的各大主要廠商均建立了業務往來。我們很高興加入Allegro DVT團隊，此舉將加強我們的現有產品，並讓我們能夠挖掘更多的市場機會。」

關於Labwise

Labwise為電視廣播公司、網路營運商和設備製造商提供全面的數位電視設備測試服務。Labwise是一家獨立、公正、客觀的測試機構，能夠確保一致且可靠的測試結果。

關於Allegro DVT

Allegro DVT總部位於法國格勒諾勃，在北愛爾蘭貝爾法斯特和中國北京設有辦事處，是全球領先的數位視訊技術解決方案供應商，其解決方案包括針對H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC等標準的合規串流和視訊轉碼器半導體IP。

如需瞭解更多資訊，請造訪公司官網或聯絡我們

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。