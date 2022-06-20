Allegro DVT收购Labwise Ltd.以扩充合规流业务线并丰富其产品和服务组合

法国格勒诺布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--视频编解码器合规性测试套件和半导体视频IP的领先供应商Allegro DVT今天宣布，该公司已完成对Labwise Ltd.的收购。Labwise是一家芬兰公司，专门面向电视广播公司、网络运营商和设备制造商提供数字电视设备测试服务。

Labwise是一家独立、公正、客观的测试机构，为各大电视原始设备制造商(OEM)、数字电视广播公司和运营商提供专业的数字电视测试服务。Labwise成立于2004年，现已发展成为斯堪的纳维亚地区广受认可的广播系统测试实验室。

Labwise的客户包括斯堪的纳维亚、欧洲和亚洲地区的所有顶级电视OEM品牌及主要广播公司。

Allegro DVT首席执行官Nouar Hamze评论道：“我们欢迎Labwise加入Allegro DVT公司集团。此次收购是对我们的视频合规流解决方案的自然补充，将帮助我们扩大业务，并把测试服务纳入业务范围。广播系统的激增加上接收设备水平零售模式的普及，推动了市场对类似Labwise这样的独立测试实验室的需求，以确保所有已部署服务完全合规。随着4K、HDR以及基于混合广播/IP的服务等新服务的推出，这一趋势还将继续得到加强。”

Labwise首席执行官Pasi Toiva补充道：“过去几年里，Labwise团队在数字电视广播技术方面积累了深厚的专业知识，同时我们也将这些专业知识转化为了全面且值得信赖的测试解决方案。通过在多个市场上成为广播和消费电子行业首选的认证实验室，我们与该行业中的各大主要厂商均建立了业务往来。我们很高兴加入Allegro DVT团队，此举将加强我们的现有产品，并让我们能够挖掘更多的市场机会。”

关于Labwise

Labwise为电视广播公司、网络运营商和设备制造商提供全面的数字电视设备测试服务。Labwise是一家独立、公正、客观的测试机构，能够确保一致且可靠的测试结果。

关于Allegro DVT

Allegro DVT总部位于法国格勒诺布尔，在北爱尔兰贝尔法斯特和中国北京设有办事处，是全球领先的数字视频技术解决方案提供商，其解决方案包括针对H.264/AVC、H.265/HEVC、AVS2、AVS3、VP9、AV1和VVC等标准的合规流和视频编解码器半导体IP。

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