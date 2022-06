Inde : TotalEnergies et Adani s'associent pour créer un acteur géant de la production d’hydrogène vert

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a conclu un accord avec Adani Enterprises Limited (AEL) pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited (ANIL). ANIL sera la plateforme exclusive d’AEL et de TotalEnergies pour la production et la commercialisation d’hydrogène vert à grande échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, une production d’un million de tonnes d’hydrogène vert par an (Mtpa) d’ici à 2030, en s’appuyant sur de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable d’environ 30 gigawatts (GW).

Afin de maîtriser les coûts de production de l'hydrogène vert, ANIL sera intégrée tout au long de la chaîne de valeur, de la fabrication d’équipements nécessaires à la génération d’électricité renouvelable et à la production d’hydrogène vert, à la production elle-même d'hydrogène vert, ainsi qu’à sa transformation en produits dérivés, notamment en engrais azotés et en méthanol, tant pour le marché intérieur que pour l’exportation. Pour commencer, ANIL entend développer un projet visant à produire 1,3 Mtpa d’urée dérivée de l’hydrogène vert pour le marché intérieur indien, en remplacement des importations actuelles d’urée, et investira environ 5 milliards de dollars dans un électrolyseur de 2 GW, alimenté par l’énergie renouvelable d’un parc solaire et éolien de 4 GW.

Ce partenariat s'appuie sur la remarquable complémentarité des deux compagnies. Adani apportera au partenariat une connaissance approfondie du marché indien, ses capacités d'exécution, et son excellence en matière de gestion des opérations et des capitaux. TotalEnergies apportera sa connaissance approfondie des marchés mondiaux, son expertise des technologies renouvelables et des projets industriels de grande envergure, et sa force financière permettant à ANIL de réduire ses coûts de financement. Les forces complémentaires des partenaires aideront ANIL à mettre en place le plus grand écosystème d'hydrogène vert au monde, permettant au consommateur de bénéficier du coût le plus bas pour l’hydrogène vert.

L’investissement dans ANIL marque une nouvelle étape clé de l'alliance stratégique entre TotalEnergies et Adani Group - le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l’énergie et des infrastructures - qui couvre les investissements dans les terminaux GNL, la distribution de gaz, la production d’électricité renouvelable et désormais la production d’hydrogène vert en Inde. Il renforce également le rôle clé que TotalEnergies et Adani entendent jouer dans la transition énergétique, et pour aider l’Inde à décarboner ses transports, son industrie et son agriculture, tout en contribuant à l’indépendance énergétique du pays.

A l'occasion de la signature, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a déclaré : « Notre prise de participation dans ANIL est une étape majeure de la mise en œuvre de notre stratégie d’hydrogène bas carbone, qui vise à la fois à décarboner l’intégralité de l’hydrogène consommé par nos raffineries européennes d’ici 2030, et de faire de TotalEnergies un pionnier dans la production de masse d’hydrogène vert afin de pouvoir répondre à la demande, qui décollera d’ici à la fin de la décennie. Nous sommes également très heureux de cet accord qui renforce encore notre alliance avec le groupe Adani en Inde, et contribue à la valorisation de son potentiel d’énergie renouvelable abondante et peu coûteuse. Cette future capacité de production d’un million de tonnes d'hydrogène vert par an contribuera significativement à l’ambition de TotalEnergies de porter les nouvelles molécules décarbonées – biocarburants, biogaz, hydrogène, et e-carburants – à 25 % de sa production et de ses ventes d'énergie d'ici 2050. »

Le président du groupe Adani, M. Gautam Adani, a déclaré : « La valeur stratégique de la relation entre Adani et TotalEnergies est immense, tant sur le plan du business que sur celui de nos ambitions communes. En ligne avec notre ambition de devenir le plus grand acteur de l'hydrogène vert au monde, ce partenariat avec TotalEnergies ajoute plusieurs dimensions, dont la R&D, la connaissance du marché, et la compréhension du consommateur final. Cela nous permet de façonner la demande du marché. Selon moi, l'approfondissement continue de notre partenariat est d'une grande valeur. Notre confiance dans notre capacité à produire l'électron le moins cher du monde nous pousse à vouloir produire l'hydrogène vert le moins cher du monde. Ce partenariat promet de passionnantes opportunités dans le secteur aval. »

En 2018, TotalEnergies et Adani se sont lancés dans un partenariat dans le domaine de l’énergie, avec le développement de leurs activités communes dans le GNL – des terminaux de regazéification à la commercialisation du GNL – et un investissement de TotalEnergies dans Adani Total Gas Limited, un distributeur de gaz. En 2020, les deux partenaires ont encore approfondi leurs relations grâce à l'acquisition, par TotalEnergies, d'une participation minoritaire de 20 % dans Adani Green Energy Limited (AGEL), le plus grand développeur solaire au monde à l'époque, ainsi que par l'acquisition d'une participation de 50 % dans un portefeuille d’actifs solaires en opération de 2,35 GWac1, appartenant à AGEL, pour un investissement total de 2,5 G$.

TotalEnergies et l'hydrogène renouvelable et bas carbone

TotalEnergies est convaincu du rôle majeur que jouera l’hydrogène renouvelable et bas carbone dans la transition énergétique. La Compagnie travaille avec ses fournisseurs et partenaires à décarboner l’intégralité de l’hydrogène consommé dans ses raffineries européennes d’ici 2030, soit une réduction d’émissions de CO2 de 3 millions de tonnes par an. Au-delà, l’ambition de TotalEnergies est d’être pionniers dans la production de masse d’hydrogène renouvelable et bas carbone afin de pouvoir répondre à la demande d’hydrogène carburant dès qu’elle décollera, notamment pour aider à la décarbonation de la mobilité lourde. Les capacités de production d'hydrogène vert actuellement en développement, en Europe ou en Inde, contribueront à l’ambition de TotalEnergies de porter les nouvelles molécules – biocarburants, biogaz, hydrogène, et e-carburants – à 25 % de sa production et de ses ventes d'énergie d'ici 2050.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

1 Gigawatt alternative current (GWac)