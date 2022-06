Holcim North America investit dans une technologie de minéralisation et se positionne comme leader de la transition de l'industrie vers la neutralité carbone

TORONTO & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Holcim North America annonce aujourd'hui un investissement dans la société Blue Planet Systems Corporation afin de soutenir le développement et la commercialisation de sa technologie de minéralisation. La technologie innovante de Blue Planet séquestre les émissions de carbone pour former des granulats permettant de produire un béton carbo-négatif. Un total de 440 kg de CO2 peut être minéralisé dans une tonne de granulats de Blue Planet, évitant ainsi son émission dans l'atmosphère.

La technologie de CCUS de Blue Planet encourage l’économie circulaire dans la mesure où le processus de minéralisation des déchets industriels, tels que le béton recyclé, la poussière de four à ciment (CKD) et les scories, permettra de produire de nouveaux produits de granulats. Cet investissement constitue un nouveau pas vers la volonté d’Holcim de devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables.

«Pour se tenir à l'avant-garde des actions durables dans notre industrie, il est nécessaire de faire preuve d’innovation et de développer des partenariats continus», déclare Toufic Tabbara, Chef régional, Amérique du Nord. «Notre investissement offre une très importante occasion d'influer sur le développement de technologies futures dans l'espace de CCUS tout en élargissant le réseau d'entreprises partageant les mêmes valeurs et les mêmes convictions en matière de neutralité carbone afin d’accentuer les efforts mondiaux avec d'autres investisseurs de Blue Planet. »

Holcim North America, un regroupement entre Lafarge Canada et Holcim US, et Blue Planet entameront une collaboration stratégique pluriannuelle permettant d’identifier des possibilités d’utilisation de la technologie de minéralisation pour réduire davantage l'empreinte carbone dans les domaines du ciment, des granulats et du béton, avec une possibilité d’expansion à d'autres opérations du groupe Holcim dans le monde.

«Cela représente pour nous une étape importante en Amérique du Nord. Notre ambition est de transformer notre usine de St. Constant à Montréal au Québec en un site qui, à terme, permettra de faire avancer la commercialisation des technologies de minéralisation, notamment les technologies de Blue Planet», ajoute David Redfern, Président Directeur général de Lafarge Canada. «Nous sommes impatients de faire avancer notre stratégie neutralité carbone en mettant à profit la technologie de minéralisation nous permettant d'utiliser le CO2 de nos propres cimenteries pour produire des produits de sable et de gravier neutres en carbone ou carbo-négatifs. »

«En mettant l’accent sur les composants agrégateurs du béton, notre technologie peut avoir un impact nettement plus important sur le carbone incorporé au béton qu’une approche traditionnelle axée sur la réduction du composant ciment seul. Cette collaboration avec Holcim nous aidera à appliquer notre technologie de minéralisation du CO2 à des activités cimentières à grande échelle. Nous anticipons que cette technologie agira directement sur les émissions de CO2», commente Brent R. Constantz, Ph.D., président directeur général de Blue Planet.

