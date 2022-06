Rei Pelé e Roots of Fight se unem para celebrar a vida e o legado do Deus do futebol

Collection Pays Tribute to Pele’s Legendary Story on and off the Pitch and Benefits The Pelé Foundation (Photo: Business Wire)

SANTOS, Brasil--(BUSINESS WIRE)--Em uma colaboração entre Pelé e a Roots Of Fight (ROF), o ícone do futebol assinou um contrato multifacetado com duração de vários anos que contará sua história em uma parceria contínua que mergulhará nas raízes de Pelé. Pelé agora se sentará ao lado de amigos e outras lendas do panteão da ROF, como Muhammad Ali, Bruce Lee, Jackie Robinson, Maya Angelou e outros pioneiros e inovadores que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos hoje.

“A Roots of Fight presta homenagem a grandes legendas do boxe, como meu amigo Muhammad Ali, legendas das artes marciais, como Bruce Lee, e também pessoas que mudaram o mundo com suas atitudes, como Maya Angelou. Estou feliz por eles estarem iniciando sua jornada no futebol comigo e por fazer parte desse seleto grupo de ícones do esporte e da cultura.”

Pelé

Uma parte dos proventos irá diretamente para a Fundação Pelé, que beneficia organizações em todo o mundo e seus esforços para capacitar crianças, atuando especificamente no combate à pobreza e na educação.

“Estamos empolgados em fazer parceria com Jesse e a equipe da Roots of Fight. Não há grupo melhor ao qual se unir para contar a história de Pelé e destacar sua incrível trajetória através de sua poderosa marca. Trata-se de uma combinação única que será crucial para honrar o legado de Pelé e apoiar sua fundação no processo”

Joe Fraga, diretor executivo da Sport 10 e empresário de Pelé

Para representar o impacto eterno que Pelé teve não só no futebol de hoje, mas na cultura popular em geral, a ROF escolheu, para o lançamento da parceria, um ponto de partida natural – as raízes de Pelé em Santos, Brasil. A parceria acabará remontando à infância de Pelé em Três Corações (MG) e acompanhará seu progresso até o último capítulo da carreira, no New York Cosmos, ilustrando, em última instância sua transcendência monumental no esporte, na história e na cultura contemporânea.

“Nelson Mandela disse uma vez: ‘Ver [Pelé] jogar era ver o deleite de uma criança combinado com a graça extraordinária de um homem em sua plenitude’. Concordamos em número, gênero e grau. É uma imensa honra prestar homenagem, respeito e fazer parceria com o maior jogador de futebol de todos os tempos, um dos atletas mais emblemáticos e um dos maiores seres humanos. Mal podemos esperar pela oportunidade de dar vida às histórias e à história de Pelé, compartilhando-as com as novas gerações para que elas possam aprender sobre a grandeza de Pelé.”

Jesse Katz, diretor executivo e fundador da ROF

Apresentando, no lançamento, uma linha completa de camisetas, regatas, shorts, moletons e uma mochila, a coleção Pelé se expandirá neste outono/inverno, incluindo headwear, jaquetas e uma variedade de outras roupas e acessórios. A coleção foi cuidadosamente desenhada e organizada para preservar a rica história de Pelé e destacar os feitos sobre-humanos de Pelé e o grande herói que ele foi e continua sendo fora de campo.

As peças da coleção terão preços entre US$ 40 a US$ 300 e serão lançadas com exclusividade em pele10.org e rootsoffight.com

SOBRE PELÉ:

Nenhum atleta individual significou tanto para um esporte quanto Pelé significou para o futebol. Nenhuma presença paira sobre os campos de jogo de hoje tão completamente e nenhum jogador inspira tanta paixão no coração de seus compatriotas. Pelé significa um milhão de coisas para um milhão de pessoas, e ele pode ser traduzido instantaneamente para todas as línguas, em todos os países do mundo. Três Copas do Mundo, 1.283 gols e recordes que jamais serão quebrados.

Já se disse que Pelé está para o futebol como Deus está para a religião. Ele é, literalmente, um tesouro nacional.

SOBRE A MARCA PELÉ E A FUNDAÇÃO PELÉ:

Depois de se aposentar do futebol, em 1977, Pelé usou seu status e fama para trabalhar por causas nas quais acreditava fortemente, da defesa da paz mundial até a luta pelos direitos internacionais da criança e pelo combate à pobreza.

Em 1994, Pelé foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, uma função que reconhece pessoas com incrível influência para contribuir para a paz e a segurança mundiais, promovendo a colaboração internacional.

Por seu infindável trabalho humanitário em todo o mundo, a UNESCO premiou Pelé com o Prêmio “Children in Need” (Crianças Carentes) em 2012. Nesse mesmo ano, recebeu um doutorado honorário da Universidade de Edimburgo, em reconhecimento às realizações de sua vida.

A Fundação Pelé é um projeto do The Giving Back Fund, uma organização nacional 501c3 (sem fins lucrativos e isenta de impostos) que contribui para organizações em todo o mundo e seus esforços para capacitar crianças, atuando especificamente no combate à pobreza e acesso à educação.

SOBRE A ROOTS OF FIGHT:

Roots Of Fight™ é uma marca de mídia, estilo de vida e vestuário que celebra as conquistas improváveis ​​dos atletas, inovadores e ícones culturais mais lendários da atualidade. Nossa missão é criar arte, roupas e experiências de alta qualidade que façam justiça à batalha única de cada figura pela grandeza. Cada história que contamos retrata a luta infindável na raiz de cada triunfo humano.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.