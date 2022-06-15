東芝與Farnell加強供應鏈合作，以擴大新產品和創新產品範圍

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--東芝電子元件及儲存裝置株式會社（「東芝」）今天宣布，其歐洲銷售和行銷子公司Toshiba Electronics Europe GmbH擴大了與Farnell的合作範圍。Farnell是一家電子元件、產品和解決方案的全球經銷商，在歐洲以Farnell品牌銷售產品，在北美以Newark品牌銷售產品，在整個亞太地區以Element14品牌銷售產品。依據雙方的協議，Farnell將增加東芝產品庫存，加大對東芝客戶供應鏈的支援力道。

這次新的合作安排源於兩家公司都希望將東芝領先的解決方案推向更廣泛的市場/應用中，包括汽車、工業、物聯網、運動控制、電信、網路、消費者和白色家電應用。業界將更加關注東芝的優勢，包括電源解決方案和先進的馬達控制。

Farnell的產品組合現在將進行擴充，以囊括更多東芝極具創新性的產品，年底前將涵蓋約800種產品，並在2023年進一步增加到1,000種產品。重點推廣東芝的光耦合器和繼電器、低壓和高壓MOSFET、分離式IGBT、小信號二極體和電晶體、穩壓器、邏輯元件和馬達控制解決方案。

Toshiba Electronics Europe GmbH經銷銷售資深經理Ian Wilson在談到加強合作關係時表示：「在這個全球供應短缺的時代，重要的是加強我們的支援以滿足工程界的產品供應和支援需求，讓工程師們能繼續採用最新元件進行設計、驗證、升級和維修。我們特別高興地看到，我們一些更具創新性的產品可以透過Farnell獲得。」

Farnell產品和供應商管理副總裁Simon Meadmore補充道：「Farnell與東芝具有成功的長期合作關係，東芝是一個強大、創新、受人尊敬的品牌，現在是雙方擴大合作範圍的合適時機。我們的客戶現在可以得到更多的東芝產品以及快速進入市場的新技術。新協議加強了東芝、Farnell和安富利集團(Avnet Group)之間的整體關係。我們將努力定期推出新產品，以加強現有的東芝產品組合。」

東芝希望為其工程客戶群提供出色的技術支援，而Farnell擁有同樣的願景，將為客戶提供免費存取多種線上技術資源、產品規格、應用說明、視訊、網路研討會和24/5技術支援的機會。

目前，歐洲、中東和非洲地區的Farnell、北美的Newark和亞太地區的element14都對種類不斷增多的東芝產品提供支援，並備有庫存，可快速交貨。

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊，在發布之日為最新資訊。之後如有變更，恕不另行通知。

關於東芝電子元件及儲存裝置株式會社

東芝電子元件及儲存裝置株式會社是先進半導體和儲存解決方案的領導廠商，憑藉半個多世紀的經驗和創新，為客戶和商業夥伴提供卓越的離散半導體、系統LSI和HDD產品。

公司在全球各地的2.3萬名員工同心同德，竭力實現公司產品價值的最大化，同時重視與客戶的密切合作，促進價值和新市場的共同創造。東芝電子元件及儲存裝置株式會社期待在目前超過8,500億日圓（75億美元）的年度銷售額基礎上再接再厲，為全人類創造更加美好的未來。

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