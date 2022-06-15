东芝与Farnell加强供应链合作，以扩大新产品和创新产品范围

日本川崎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--东芝电子元件及存储装置株式会社（“东芝”）今天宣布，其欧洲销售和营销子公司Toshiba Electronics Europe GmbH扩大了与Farnell的合作范围。Farnell是一家电子元件、产品和解决方案的全球分销商，在欧洲以Farnell品牌销售产品，在北美以Newark品牌销售产品，在整个亚太地区以Element14品牌销售产品。依据双方的协议，Farnell将增加东芝产品库存，加大对东芝客户供应链的支持力度。

这次新的合作安排源于两家公司都希望将东芝领先的解决方案推向更广泛的市场/应用中，包括汽车、工业、物联网、运动控制、电信、网络、消费者和白色家电应用。业界将更加关注东芝的优势，包括电源解决方案和先进的电机控制。

Farnell的产品组合现在将进行扩展，以囊括更多东芝极具创新性的产品，年底前将涵盖约800种产品，并在2023年进一步增加到1,000种产品。重点推广东芝的光耦合器和继电器、低压和高压MOSFET、分立IGBT、小信号二极管和晶体管、稳压器、逻辑器件和电机控制解决方案。

Toshiba Electronics Europe GmbH分销销售高级经理Ian Wilson在谈到加强合作关系时表示：“在这个全球供应短缺的时代，重要的是加强我们的支持以满足工程界的产品供应和支持需求，让工程师们能继续采用最新元件进行设计、验证、升级和维修。我们特别高兴地看到，我们一些更具创新性的产品可以通过Farnell获得。”

Farnell产品和供应商管理副总裁Simon Meadmore补充道：“Farnell与东芝有着成功的长期合作关系，东芝是一个强大、创新、受人尊敬的品牌，现在是双方扩大合作范围的合适时机。我们的客户现在可以得到更多的东芝产品以及快速进入市场的新技术。新协议加强了东芝、Farnell和安富利集团之间的整体关系。我们将努力定期推出新产品，以加强现有的东芝产品组合。”

东芝希望为其工程客户群提供出色的技术支持，而Farnell拥有同样的愿景，将为客户提供免费访问多种在线技术资源、数据表、应用说明、视频、网络研讨会和24/5技术支持的机会。

目前，欧洲、中东和非洲地区的Farnell、北美的Newark和亚太地区的element14都对种类不断增多的东芝产品提供支持，并备有库存，可快速交货。

* 公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

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关于东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝电子元件及存储装置株式会社是先进半导体和存储解决方案的领先供应商，凭借半个多世纪的经验和创新，为客户和商业伙伴提供卓越的离散半导体、系统LSI和HDD产品。

公司在全球各地的2.3万名员工同心同德，竭力实现公司产品价值的最大化，同时重视与客户的密切合作，促进价值和新市场的共同创造。东芝电子元件及存储装置株式会社期待在目前超过8,500亿日元（75亿美元）的年度销售额基础上再接再厉，为全人类创造更加美好的未来。

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