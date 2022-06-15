Walton Global和Rockpoint宣佈投資3億美元成立合資企業，開發「建後出租」社區

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--旗下管理36億美元資產的房地產投資和土地資產管理公司Walton Global今天宣佈，與總部位於波士頓的房地產私募股權公司Rockpoint成立合資企業，以滿足美國各地對以租賃社區形式提供的單戶住宅不斷成長的需求。Rockpoint計畫對Walton的「建後出租」(Build-to-Rent, BTR)業務線投資多達3億美元，預計該業務線的房地產資產總額將高達10億美元。

Rockpoint在單戶住宅租賃市場（包括「建後出租」社區和現有住宅的收購）擁有豐富的經驗，專注於美國特定成長市場上地段好的優質住宅。

Walton的BTR平臺於2021年推出，目標是在需求較高的住宅和租賃市場提供新的住宅解決方案。該合資企業初期將專注於Walton現有總體規劃中的目標和全美逾8.1萬英畝土地組合。

Walton Global執行長Bill Doherty表示：「Walton在土地方面的經驗和我們龐大的頂級建築商網路，以及Rockpoint為BTR領域帶來的機構知識，使合資企業的策略性定位是為全國各地選擇租屋而非自有住宅的人提供所需的住宅。

Walton目前在亞特蘭大、奧斯汀和傑克遜維爾等擴大中的大都會統計區(MSA)中擁有大約3,500個住宅單位，並有意將它們變成合資企業的一部分。為了執行BTR策略，合資企業正在與頂級的全國性和區域性住宅建築商合作開發新的社區。

關於Walton Global

Walton Global是一流的私人土地資產管理和全球房地產投資公司，專注於土地的研究、收購、管理、規劃和開發。Walton擁有超過43年的經驗，在北美成長最快的大都會地區管理土地投資專案方面擁有出色的記錄。公司代表位於73個國家的全球投資者、建築商、開發商和業界合作夥伴管理和使用36億美元的資產。Walton在美國和加拿大擁有、管理和經營的土地超過9.7萬英畝，其業務範圍包括注重退場的開發前土地投資、建築商土地融資專案和建後出租。如欲瞭解更多資訊，請造訪walton.com。

關於Rockpoint

Rockpoint是房地產私募股權公司，總部位於波士頓，在舊金山和達拉斯設有辦事處。Rockpoint採用基本價值法進行投資，目標是位於美國主要市場上的精選產品類型。Rockpoint透過其機會導向、成長和收益投資計畫，在不同的投資報酬組合中採用一致的策略。Rockpoint專注於具有內在長期價值、與穩定現金流相比具有價格吸引力的資產，並特別注重價值創造機會和複雜情況。自1994年以來，Rockpoint的共同創辦人和其他人已透過Rockpoint和一家前身公司創立了19項投資工具和相關共同投資工具，籌集了約290億美元的資本承諾。截至2022年3月31日，Rockpoint的投資團隊和其他人已經投資或承諾投資483筆交易，巔峰資本總計約為760億美元（包括基金股權、共同投資者股權和債務）。如欲瞭解有關Rockpoint的更多資訊，請造訪www.rockpoint.com。

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