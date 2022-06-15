Walton Global和Rockpoint宣布投资3亿美元成立合资企业，开发“建房出租”社区

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--旗下管理36亿美元资产的房地产投资和土地资产管理公司Walton Global今天宣布，与总部位于波士顿的房地产私募股权公司Rockpoint成立合资公司，以满足美国各地对以租赁社区形式提供的单户住宅不断增长的需求。Rockpoint计划向Walton的“建房出租”(Build-to-Rent, BTR)业务线投资多达3亿美元，预计该业务线的房地产资产总额将高达10亿美元。

Rockpoint在单户住宅租赁市场（包括“建房出租”社区和现有住宅的收购）拥有丰富的经验，专注于美国特定增长市场上地段好的优质住房。

Walton的BTR平台于2021年推出，目标是在需求较高的住宅和租赁市场提供新的住房解决方案。该合资企业初期将专注于Walton现有总体规划中的目标和全美逾8.1万英亩土地组合。

Walton Global首席执行官Bill Doherty表示：“ 依托Walton在土地方面的经验和我们庞大的顶级建筑商网络，以及Rockpoint为BTR领域带来的机构知识，合资企业的战略定位是为全国各地选择租房而非自有住房的人提供所需的住宅。

Walton目前在亚特兰大、奥斯汀和杰克逊维尔等扩大中的大都会统计区(MSA)中拥有大约3,500个住宅单元，并有意将它们变成合资企业的一部分。为了执行BTR战略，合资企业正在与顶级国家和地区住宅建筑商合作开发新的社区。

关于Walton Global

Walton Global是一家私有的领先土地资产管理和全球房地产投资公司，专注于土地的研究、收购、管理、规划和开发。Walton拥有超过43年的经验，在北美发展最快的大都市地区管理土地投资项目方面有着出色的往绩。公司代表位于73个国家的全球投资者、建筑商、开发商和行业合作伙伴管理和使用36亿美元的资产。Walton在美国和加拿大拥有、管理和经营的土地超过9.7万英亩，其业务范围包括注重退出的开发前土地投资、建筑商土地融资项目和建房出租。如需了解更多信息，请访问walton.com。

关于Rockpoint

Rockpoint是一家房地产私募股权公司，总部位于波士顿，在旧金山和达拉斯设有办事处。Rockpoint采用基本价值法进行投资，目标是位于美国主要市场上的精选产品类型。Rockpoint通过其机会导向、增长和收益投资计划，在不同的回报组合中采用一致的策略。Rockpoint专注于具有内在长期价值、与稳定现金流相比价格具有吸引力的资产，并特别注重价值创造机会和复杂情况。自1994年以来，Rockpoint的联合创始人和其他人通过Rockpoint和一家前身公司创立了19家投资实体和相关联合投资实体，筹集了约290亿美元的资本承诺。截至2022年3月31日，Rockpoint的投资团队和其他人已经投资或承诺投资483笔交易，峰值资本总计约为760亿美元（包括基金股权、共同投资者股权和债务）。如需了解有关Rockpoint的更多信息，请访问www.rockpoint.com。

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