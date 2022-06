Walton Global e Rockpoint anunciam uma joint venture de US$ 300 milhões para desenvolver comunidades construídas para alugar

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Walton Global, uma empresa de investimentos imobiliários e gestão de ativos de terrenos com US$ 3,6 bilhões sob gestão, anunciou hoje uma joint venture com a Rockpoint, uma empresa de private equity com sede em Boston, para apoiar a crescente demanda por casas unifamiliares na forma de comunidades de aluguel nos Estados Unidos. A Rockpoint pretende investir até US$ 300 milhões em ações na linha de negócios Construir-para-alugar (Build-to-Rent, BTR) da Walton, que deve totalizar até US$ 1 bilhão em ativos imobiliários.

A Rockpoint tem uma experiência significativa no mercado de aluguel para uma única família, incluindo comunidades construídas para alugar e a aquisição de casas existentes, com foco em moradias de alta qualidade e bem localizadas em mercados em crescimento selecionados nos Estados Unidos.

A plataforma BTR da Walton foi lançada em 2021 com o objetivo de oferecer novas soluções habitacionais em mercados residenciais e de aluguel de alta demanda. A joint venture está inicialmente se concentrando em metas dentro dos Planos Diretores existentes da Walton e no portfólio de mais de 81.000 acres nos EUA.

“ A experiência da Walton em terrenos e nossa grande rede de construtores de primeira linha, juntamente com o conhecimento institucional que a Rockpoint traz para o espaço BTR, posiciona estrategicamente essa joint venture para criar moradias necessárias para pessoas em todo o país que optam por alugar versus possuir”, disse Bill Doherty, diretor executivo da Walton Global.

A Walton tem um pipeline inicial de aproximadamente 3.500 unidades em áreas metropolitanas em expansão, como Atlanta, Austin e Jacksonville, que devem fazer parte da joint venture. Para executar a estratégia BTR, a joint venture está fazendo parceria com os principais construtores nacionais e regionais para desenvolver as comunidades.

Sobre a Walton Global

A Walton Global é uma importante empresa global de investimento imobiliário e gestão de ativos de terrenos que se concentra em pesquisa, aquisição, administração, planejamento e desenvolvimento de terrenos. Com mais de 43 anos de experiência, a Walton tem uma trajetória comprovada na administração de projetos de investimentos em terrenos nas áreas metropolitanas de mais rápido crescimento da América do Norte. A empresa gerencia e administra ativos no valor total de US$ 3,6 bilhões em nome de seus investidores globais localizados em 73 países, construtoras, desenvolvedoras e parceiros de setor. A Walton tem mais de 97 mil acres de terreno em sua propriedade, gestão e administração nos Estados Unidos e no Canadá, com linhas de negócios que abrangem investimentos em terrenos em fase de pré-desenvolvimento com foco em venda, financiamento de terrenos para construtores e construções para locação. Saiba mais em walton.com.

Sobre a Rockpoint

Rockpoint é uma empresa de private equity imobiliária com sede em Boston, com escritórios domésticos adicionais em San Francisco e Dallas. A Rockpoint emprega uma abordagem de valor fundamental para investir e tem como alvo tipos de produtos selecionados localizados nos principais mercados dos Estados Unidos. A Rockpoint utiliza uma estratégia consistente em diferentes perfis de retorno por meio de seus programas de investimento oportunista e de crescimento e renda. A Rockpoint visa ativos com valor intrínseco de longo prazo, a preços atraentes em relação a fluxos de caixa estabilizados e com ênfase particular em oportunidades de criação de valor e situações complexas. Desde 1994, os cofundadores da Rockpoint com outros patrocinaram 19 veículos de investimento e veículos de coinvestimento relacionados por meio da Rockpoint e de uma empresa predecessora e levantaram aproximadamente US$ 29 bilhões em compromissos de capital. Em 31 de março de 2022, a equipe de investimentos da Rockpoint com outras pessoas investiu ou se comprometeu a investir em 483 transações com um pico total de capitalização de aproximadamente US$ 76 bilhões (incluindo patrimônio do fundo, patrimônio do coinvestidor e dívida). Para saber mais sobre Rockpoint, acesse www.rockpoint.com.

