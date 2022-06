SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Walton Global, een vastgoedbeleggings- en grondactiva beheerbedrijf met US$3,6 miljard onder beheer, heeft vandaag een joint venture aangekondigd met Rockpoint, een in Boston gevestigde private equity-onderneming in onroerend goed, ter ondersteuning van de groeiende vraag naar eengezinswoningen in de vorm van huurgemeenschappen in de Verenigde Staten. Rockpoint is van plan om tot $ 300 miljoen aan eigen vermogen te investeren in Walton’s Build-to-Rent (BTR)-activiteiten, die naar verwachting in totaal tot $ 1 miljard aan onroerendgoed activa zullen bedragen.

Rockpoint heeft aanzienlijke ervaring in de eengezins huurmarkt, waaronder zowel build-to-rent-gemeenschappen als de verwerving van bestaande woningen, met de nadruk op hoogwaardig, goed gelegen woningen in geselecteerde groeimarkten in de Verenigde Staten.

