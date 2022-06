Walton Global et Rockpoint annoncent la création d'une coentreprise de 300 millions USD pour développer des communautés de type "Build-to-Rent"

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Walton Global, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers gérant 3,6 milliards USD, a annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise avec Rockpoint, une société de capital-investissement immobilier basée à Boston, afin de répondre à la demande croissante pour des maisons individuelles de type communautés locatives à travers les États-Unis. Rockpoint a l'intention d'investir jusqu'à 300 millions USD en fonds propres dans la branche d'activité Build-to-Rent (BTR) de Walton, qui devrait totaliser jusqu'à 1 milliard USD d'actifs immobiliers.

Rockpoint dispose d'une expérience significative sur le marché de la location de maisons individuelles, aussi bien dans la construction de communautés locatives que dans l'acquisition de maisons existantes, avec une focalisation sur des logements de haute qualité et bien situés dans d’attractifs marchés dynamiques à travers les États-Unis.

La plateforme BTR de Walton a été lancée en 2021 dans le but de proposer de nouvelles solutions d’hébergement sur les marchés très dynamiques du logement et de la location. La coentreprise se concentre dans un premier temps sur des cibles faisant partie des plans directeurs existants de Walton et de son portefeuille foncier de plus de 81 000 acres à travers les États-Unis.

« ∘L'expérience de Walton en matière de terrains et notre vaste réseau de constructeurs de premier plan, associés aux connaissances institutionnelles que Rockpoint apporte à l'espace BTR, placent cette coentreprise dans une position stratégique pour créer les logements que recherchent, dans tout le pays, les personnes qui choisissent de louer plutôt que de posséder∘», a déclaré Bill Doherty, PDG de Walton Global.

Walton dispose d'une réserve initiale d'environ 3 500 unités dans des zones métropolitaines de services en expansion telles qu'Atlanta, Austin et Jacksonville, qui sont destinées à faire partie de la coentreprise Pour mettre en œuvre sa stratégie BTR, la coentreprise s'associe à d’importants constructeurs immobiliers nationaux et régionaux pour développer les communautés.

À propos de Walton Global

Walton Global est une société privée de premier plan mondiale axée sur la gestion d’actifs fonciers et l’investissement immobilier qui concentre ses activités sur la recherche, l’acquisition, l’administration, la planification et le développement de terrains. Avec plus de 43 ans d’expérience, Walton a fait ses preuves dans l’administration de projets d’investissement foncier dans certaines des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. La société gère et administre 3,6 milliards USD d’actifs pour le compte de ses investisseurs mondiaux répartis dans 73 pays, de constructeurs, de promoteurs et de partenaires de l’industrie. Comptant plus de 97 000 acres de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada, Walton est présente dans divers secteurs d’activité comme les investissements fonciers de pré-développement axés sur la sortie (« exit-focused »), les programmes de financement foncier et la construction de logements spécifiquement destinés à la location (« le build-to-rent »). Pour en savoir plus, consultez le site walton.com.

À propos de Rockpoint

Rockpoint est une société de capital-investissement immobilier dont le siège social se trouve à Boston et qui possède également des bureaux à San Francisco et Dallas. Rockpoint utilise une approche d'investissement fondée sur la valeur fondamentale et cible des types de produits attractifs situés sur les principaux marchés des États-Unis. Rockpoint utilise une stratégie cohérente à travers des profils de rendement distinctifs grâce à ses programmes d'investissement opportunistes axés sur la croissance et le revenu. Rockpoint cible les actifs présentant une valeur intrinsèque à long terme, à des prix attractifs par rapport à des flux de trésorerie stabilisés, et en mettant l'accent sur les opportunités de création de valeur et les situations complexes. Depuis 1994, les cofondateurs de Rockpoint et d'autres personnes ont parrainé 19 instruments de placement et des co-investissements connexes par l'intermédiaire de Rockpoint et d'une société antérieure. Ils ont levé environ 29 milliards USD en engagements de capitaux. Au 31 mars 2022, l'équipe d'investissement de Rockpoint, avec d'autres, a investi ou s'est engagée à investir dans 483 transactions représentant une capitalisation maximale totale d'environ 76 milliards USD (y compris en fonds propres, fonds propres des co-investisseurs et dette). Pour en savoir plus sur Rockpoint, consultez www.rockpoint.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.