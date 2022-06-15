Atmos Labs完成1,100萬美元種子輪融資，用於協助元宇宙原生運動的發展

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--「邊玩邊賺」(Play-and-earn)元宇宙開發商Atmos Labs, Inc.宣佈，旗下競技型虛擬世界“Atmos”完成1,100萬美元種子輪融資。該虛擬世界是廣袤無垠的科幻宇宙，旨在加速元宇宙原生競技運動的出現。此輪融資由Sfermion領投，參投者包括知名投資者Animoca Brands、Collab+Currency、FBG Capital, Alumni Ventures、RedBeard Ventures、DWeb3、LD Capital、GSR Markets Limited、CoinGecko Ventures、Avocado Guild和UniX Gaming等等。這筆資金將用於建構Atmos虛擬遊戲世界的根基，促進社群成長並擴大Atmos團隊。

為元宇宙原生競技運動創造環境

截至目前，虛擬世界中的競技運動在全球的參與度並不高，也未能明確地駁斥來自懷疑論者的批評，例如有關收視率合法性以及對「運動」一詞的各種獨家定義的質疑。然而，隨著去中心化金融和非同質化代幣等區塊鏈技術所支撐的虛擬實境空間（亦即「元宇宙」）的出現，傳統遊戲和運動觀念已被顛覆，遊戲玩家——甚至是觀眾——成為該生態系統的中心。

作為全新的邊玩邊賺元宇宙，Atmos正在建構沉浸式體驗，該體驗將在新的虛擬宇宙中把電子競技元件與傳統運動所擁有的粉絲和歸屬感相結合。該遊戲及其內容旨在點燃人們對元宇宙原生競技運動的興趣，由遊戲、加密貨幣、汽車、工業設計、漫畫書、電影等領域經驗豐富的資深人士打造。借助非同質化代幣、去中心化金融和新興元宇宙原則，Atmos玩家不僅能夠暢玩遊戲，還可以真正獲得其裝備、團隊、身份和時刻的所有權。

對於Atmos Labs的創辦人兼執行長Kevin Beauregard來說，Atmos是遊戲產業的未來發展方向。「玩家和觀眾將因元宇宙精彩激烈的競賽而齊聚一堂，就像他們在真實世界中一樣。我們正在打造元宇宙原生競技運動和娛樂，我們認為該類別必然會為元宇宙理念帶來興奮點和實質性進展。」

共同領投投資者 Sfermion執行合夥人Andrew Steinwold表示：「Atmos將帶來諸多令人耳目一新的驚豔美學、競賽和真正的數位經濟，同時確保虛擬世界內資產的真正所有權。Atmos Labs創始團隊已經招募了一支才華洋溢的人才團隊，涵蓋遊戲設計、機械學和創意開發，規模可與成立時間更長的老牌元宇宙公司媲美。」

Atmos Labs遊戲設計副總裁Dylan Bushnell補充道：「我們致力於打造的虛擬世界可讓遊戲玩家從遊戲中創造價值，在非專屬市場持有和交易可交互操作資產，並管理他們協助打造的這個生態系統。重要的是，即便拋開所有與區塊鏈相關的整合部分，我們正在開發的遊戲依然可以自力更生。」

在接下來幾個月中，Atmos將推出跨媒體宣傳活動，介紹和探討該遊戲世界的故事結構，並投放第一批遊戲內物品。

關於Atmos

即將於近期問世的Atmos將帶來內容豐富的邊玩邊賺元宇宙體驗。該元宇宙擁有強大的經濟學和可探索性，以及令人熱血沸騰的可玩性。敬請加入Atmos，參與各種遊戲模式的競賽，打造獨特的設備，並開採和熔煉新的資源。Atmos由科技人員、企業家、社群建造者、設計專家和遊戲達人組成的團隊創建，它不僅僅是遊戲，更是可供掌控的世界。挖礦以追求財富。競技以追求榮耀。建立永恆。

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