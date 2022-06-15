芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--“边玩边赚”(Play-and-earn)元宇宙开发商Atmos Labs, Inc.宣布，旗下基于竞技体育的虚拟世界“Atmos”完成1,100万美元种子轮融资。该虚拟世界是一个广袤无垠的科幻宇宙，旨在加速元宇宙原生竞技体育的推广。此轮融资由Sfermion领投，参投方包括知名投资者Animoca Brands、Collab+Currency、FBG Capital, Alumni Ventures、RedBeard Ventures、DWeb3、LD Capital、GSR Markets Limited、CoinGecko Ventures、Avocado Guild和UniX Gaming等等。这笔资金将用于构建Atmos虚拟游戏世界的根基，培养壮大社区并拓展Atmos团队。

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为元宇宙原生竞技体育而打造的环境

截至目前，虚拟世界中的竞技体育项目在全球范围内的参与度并不高，也未能明确地驳斥来自怀疑论者的批评，例如有关收视率合法性以及对术语“体育”的各种独家定义的质疑。然而，随着去中心化金融和非同质化代币等区块链技术所支撑的虚拟现实空间（也即“元宇宙”）的出现，传统游戏和体育观念已被颠覆，游戏玩家——甚至是观众——成为了该生态系统的中心。

作为全新的边玩边赚元宇宙，Atmos正在构建一种沉浸式体验，该体验将在新的虚拟宇宙中把电子竞技组件与传统体育所拥有的粉丝和归属感相结合。该游戏及其内容旨在点燃人们对元宇宙原生竞技体育类目的兴趣，由游戏、加密货币、汽车、工业设计、漫画书、电影等领域经验丰富的资深人士打造。借助非同质化代币、去中心化金融和新兴元宇宙原则，Atmos玩家不仅能够畅玩游戏，还可以真正获得其装备、团队、身份和时刻的所有权。

对于Atmos Labs的创始人兼首席执行官Kevin Beauregard来说，Atmos是游戏行业的未来发展方向。“玩家和观众将因元宇宙精彩激烈的竞赛而汇聚一堂，就像他们在现实世界中一样。我们正在打造元宇宙原生竞技体育和娱乐，我们认为该类目必然会给元宇宙理念带来兴奋点和实质性进展。”

联合领投投资者 Sfermion执行合伙人Andrew Steinwold表示：“Atmos将带来诸多令人耳目一新的惊艳美学，竞赛和真正的数字经济，与此同时致力于确保虚拟世界内资产的真正所有权。Atmos Labs创始团队已经招募了一支才华横溢的人才团队，涵盖游戏设计、机械学和创意开发，规模可与成立时间更长的老牌元宇宙公司相媲美。”

Atmos Labs游戏设计副总裁Dylan Bushnell补充道：“我们致力于打造的虚拟世界可让游戏玩家从游戏中创造价值，在非专属市场持有和交易可互操作资产，并管理他们帮助打造的这个生态系统。重要的是，即便抛开所有与区块链相关的整合部分，我们正在开发的游戏依然可以自力更生。”

在接下来几个月中，Atmos将推出跨媒体宣传活动，介绍和探讨该游戏世界的故事结构，并投放第一批游戏内物品。

关于Atmos

即将于近期面世的Atmos将带来内容丰富的边玩边赚元宇宙体验。该元宇宙拥有强大的经济学和可探索性，以及令人热血沸腾的可玩性。敬请加入Atmos，参与各种游戏模式的竞赛，打造独特的设备，并开采和熔炼新的资源。Atmos由技术人员、企业家、社区建造者、设计专家和游戏达人组成的团队打造，它不仅仅是一款游戏，更是一个可供掌控的世界。为财富而挖矿。为荣耀而战斗。为永恒而建造。

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