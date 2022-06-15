Supima與TextileGenesis合作樹立可追溯性領域業界新標竿

亞利桑那州坦佩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國產長絨棉品牌Supima宣佈與TextileGenesis™達成策略性合作夥伴關係，為棉花認證提供新的業界標竿平臺。

由TextileGenesis™支援的Supima區塊鏈平臺將以數位形式連結Supima從種植商一直到品牌/零售商的綜合供應鏈。與這個數位平臺整合之後，Supima的技術合作夥伴Oritain™將為平臺上的Supima棉提供具有法律效力的原產地證明。借助具有法律效力的實物和數位認證，人們可以在供應鏈的各個階段獨立驗證Supima產品的內容，從而樹立無與倫比的權威性和責任標準。

自1954年創建以來，SUPIMA®一直被視為「全球品質首屈一指的棉花」。在匯集最值得信賴和強有力的認證解決方案方面，Supima始終居於領先地位，為全球時尚產業提供真正的優質纖維採購資源。今天的聲明代表Supima在這一方面開啟了新篇章。SUPIMA®十分幸運能夠與各大品牌和零售商合作，它們都是透明度和負責任採購領域的領導者。這一突破性的供應鏈可追溯性平臺將提供底層機制，從而讓人們以透明、可驗證的方式與合作夥伴攜手合作。

TextileGenesis的Fibercoin™技術將被整合至Supima的授權計畫，並在整個供應鏈中應用於所有的SUPIMA®品牌纖維，為每一公斤的Supima棉創建非同質化數位代幣，這些棉花可得到Supima具有法律效力的實物驗證和認證，涵蓋從農場一直到零售貨架的整個過程。這一針對棉花採購的先驅性措施在全球紡織業和消費市場樹立了新的責任標準。Supima一直努力為棉花採購樹立更高水準的權威性和責任標準，並為供應鏈的所有合作夥伴提供更好的公平性和普適性支援。

Supima總裁兼執行長Marc Lewkowitz表示：「Supima與TextileGenesis的合作首次為消費產品提供無爭議的原產地證明，而且可一直追溯至棉纖維的原產地。這一點讓Supima的合作夥伴品牌能夠在產品品質和永續性方面獲得可信的優勢，而這些優勢都可透過數位和司法鑑識而得到獨立驗證。任何其他纖維目前都沒有此類系統。SUPIMA®的合作夥伴將獲得非常權威和值得信賴的優質棉花資源，以因應精品服飾和家用織物產品目前及未來的需求。」

TextileGenesis創辦人兼執行長Amit Gautam表示：「這一合作為棉花和優質纖維工業樹立了新基準，並為整個時尚生態系統奠定新基礎。我們正創造性地將三大創新融合在一起，即在單一整合式平臺上整合以數位代幣為基礎的物品級可追溯性、具有法律效力的實物驗證以及Supima品牌授權。此舉在業界創建了端到端可追溯性和實物驗證的全新白金標準。」

關於TEXTILEGENESIS

TextileGenesis是市場首屈一指的可追溯性平臺，針對時尚和紡織生態系統量身打造。它與40多個一流的全球品牌合作，以便為永續優質和經認證的材料創造從纖維到零售端的可追溯性。到2022年底，TextileGenesis將為全球時尚產業超過5億件產品建立可追溯性。

關於SUPIMA

Supima是美國的精品級棉花：Supima品牌創建於1954年，是「優質長絨棉」的簡稱，指的是優質超長纖維棉花專屬資源，這種棉花僅產自美國西部和西南部，而且以負責任的方式種植。這種棉花得到全球設計師和獨具眼光的消費者的青睞，他們看中的是其彈性強度、持久的顏色、異常之好的柔軟度和耐久性。

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