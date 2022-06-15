Supima携手TextileGenesis树立可追溯性领域行业新标杆

亚利桑那州坦佩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国产长绒棉品牌Supima宣布与TextileGenesis™达成战略合作关系，为棉花认证提供新的行业标杆平台。

由TextileGenesis™支持的Supima区块链平台将通过数字形式，将Supima从种植商一直到品牌/零售商的综合供应链联系起来。与这个数字平台整合之后，Supima的技术合作伙伴Oritain™将为平台上的Supima棉提供具有法律效力的原产地证明。借助具有法律效力的实物和数字认证，人们可以在供应链的各个环节独立验证Supima产品的内容，从而树立无与伦比的权威性和责任标准。

自1954年创建以来，SUPIMA®一直被视为“全球品质首屈一指的棉花”。在汇集超级值得信赖和强有力的认证解决方案方面，Supima始终处于领先地位，从而为全球时尚行业提供真正的优质纤维采购资源。今天的声明标志着Supima在这一方面掀开了新篇章。SUPIMA®十分幸运能够与各大品牌和零售商合作，它们都是透明度和负责任采购领域的领军者。这一突破性的供应链可追溯性平台将提供一个底层机制，从而让人们以透明、可验证的方式与合作伙伴进行合作。

TextileGenesis的Fibercoin™技术将被整合至Supima的授权项目，并应用至供应链环节所有的SUPIMA®品牌纤维，继而为每一公斤的Supima棉打造一个非同质化数字代币，这些棉花可得到由Supima完成的具有法律效力的实物验证和认证，覆盖从农场一直到零售货架的整个过程。这一针对棉花采购的先驱性举措在全球纺织行业和消费市场树立了新的责任标准。Supima一直在努力为棉花采购树立更高水平的权威性和责任标准，并为供应链的所有合作伙伴提供更好的公平性和普适性支持。

Supima总裁兼首席执行官Marc Lewkowitz表示：“Supima与TextileGenesis的合作首次为消费产品提供了无争议的原产地证明，而且可一直追溯至棉纤维的原产地。这一点让Supima的合作伙伴品牌能够可靠地获得产品质量和可持续性方面的优势，而这些优势都可通过数字和司法检测得到独立验证。任何其他纤维目前都没有此类系统。SUPIMA®的合作伙伴将获得非常权威和值得信赖的优质棉花资源，以满足奢华服饰和家用织物产品的当前及未来需求。”

TextileGenesis创始人兼首席执行官Amit Gautam表示：“这一合作为棉花和优质纤维行业树立了新的基准，并为整个时尚生态系统铺平了新道路。我们正创造性地将三大创新融合在一起，即在单一一体化平台上整合基于数字代币的物品级可追溯性、具有法律效力的实物验证以及Supima品牌授权。此举为端对端可追溯性和实物验证行业打造了全新的铂金标准。”

关于TEXTILEGENESIS

TextileGenesis是市场领先的可追溯性平台，针对时尚和纺织生态系统量身打造。它与40多个领先的全球品牌开展合作，以便为可持续优质和经认证的材料创造从纤维到零售端的可追溯性。到2022年底，TextileGenesis将为全球时尚行业超过5亿件产品建立可追溯性。

关于SUPIMA

Supima是美国的高端棉花：Supima品牌创建于1954年，是“优质长绒棉”的简称，指的是优质超长纤维棉花专属资源，这种棉花仅产自美国西部和西南部，而且通过负责任的方式种植。这种棉花得到了全球设计师和独具眼光的消费者的青睐，他们看中的是其弹性强度、持久的颜色、异常之好的柔软度和耐久性。

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