Supima e TextileGenesis se unem para estabelecer nova plataforma de referência do setor em rastreabilidade

TEMPE, Arizona (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Supima, a marca do algodão Pima cultivado nos Estados Unidos, anunciou uma parceria estratégica com a TextileGenesis™ para estabelecer a nova plataforma de referência da indústria para autenticação de algodão.

A plataforma blockchain da Supima, desenvolvida pela TextileGenesis™, conectará digitalmente a cadeia de suprimentos da Supima – desde os produtores até a marca/comércios varejistas. Integrada a esta plataforma digital, a Oritain™ (parceira tecnológica da Supima) fornecerá a autenticação de origem forense para o algodão Supima. A capacidade de validar de forma independente o conteúdo dos produtos da Supima em todas as etapas da cadeia de suprimentos alcança uma autenticidade e responsabilidade incomparáveis por meio da combinação de autenticação forense física e digital.

Desde que foi fundada em 1954, a SUPIMA® Desde que foi fundada em 1954, a SUPIMA® é chamada de “os melhores algodões do mundo”. O dia de hoje marca o próximo capítulo no papel de liderança contínua da Supima em proporcionar a solução de verificação mais confiável e robusta ao fornecimento de fibra autêntica premium para a indústria global da moda. A SUPIMA® tem a sorte de fazer parcerias com marcas e comércios varejistas líderes em transparência e fornecimento responsável. Essa plataforma inovadora de rastreabilidade da cadeia de suprimentos fornecerá um mecanismo subjacente para colaborar com os parceiros de maneira transparente e verificável.

A tecnologia Fibercoin™ da TextileGenesis será integrada ao programa de licenciamento da Supima e aplicada a todas as fibras da marca SUPIMA® em toda a cadeia de suprimentos, criando um token digital não fungível para cada quilo de algodão Supima verificado e autenticado pela Supima de maneira física e forense desde a fazenda até a prateleira do estabelecimento comercial. Esse esforço pioneiro para o fornecimento de algodão estabelece um novo modelo de responsabilidade na indústria têxtil global e no mercado consumidor. A Supima está se esforçando para proporcionar níveis mais profundos de autenticidade e responsabilidade ao fornecimento de algodão com maior apoio à equidade e onipresença para todos os parceiros da cadeia de suprimentos.

“A parceria da Supima com a TextileGenesis fornece, pela primeira vez, uma prova indiscutível de origem para produtos de consumo desde a origem da fibra. Isso permite que as marcas parceiras da Supima reivindiquem com credibilidade vantagens em termos de qualidade e sustentabilidade do produto que podem ser checadas de forma independente por meio de testes digitais e forenses. Não existe um sistema como este para nenhuma outra fibra. Os parceiros da SUPIMA® terão a fonte de algodão premium mais autêntica e confiável para todas as necessidades atuais e futuras de vestuário de luxo e produtos têxteis para o lar”, disse Marc Lewkowitz, presidente e CEO da Supima.

“Esta colaboração está estabelecendo uma nova referência para a indústria de algodão e fibras premium e abre um novo caminho para todo o ecossistema da moda. Estamos combinando criativamente três grandes inovações – rastreabilidade em nível de artigo baseada em tokens digitais, verificação física-forense e licenciamento de marca da Supima – em uma única plataforma integrada. Isso cria um novo padrão de platina na indústria para rastreabilidade de ponta a ponta e verificação física”, afirmou Amit Gautam, fundador e CEO da TextileGenesis.

SOBRE A TEXTILEGENESIS

A TextileGenesis é uma plataforma de rastreabilidade líder de mercado, desenvolvida sob medida para o ecossistema da moda e têxtil. Ela fez parceria com mais de 40 marcas globais de liderança para criar rastreabilidade da fibra ao varejo para materiais sustentáveis, premium e certificados. Até o final de 2022, a TextileGenesis criará rastreabilidade para mais de 500 milhões de unidades na indústria mundial da moda.

SOBRE A SUPIMA

Supima é o algodão de luxo da América: fundada em 1954, a marca Supima, abreviação de “Superior Pima”, designa uma fonte exclusiva de algodão extralongo excepcional, cultivado de maneira responsável apenas no oeste e sudoeste dos EUA. Ele é apreciado no mundo todo por designers e consumidores exigentes que valorizam sua resistência, cor duradoura, suavidade indulgente e durabilidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.