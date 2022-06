Supima conclut un partenariat avec TextileGenesis pour redéfinir les standards de traçabilité de l'industrie

TEMPE, Arizona (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--Supima, la marque de la variété de coton Pima cultivée aux États-Unis, annonce un partenariat stratégique avec TextileGenesis™ pour créer la nouvelle plateforme de référence de l'industrie pour l'authentification du coton.

La plateforme de blockchain de Supima assurée par TextileGenesis™ va permettre la connexion numérique de l'ensemble de la chaîne logistique de Supima, de l'exploitation agricole à la marque/aux détaillants. Intégrée à cette plateforme numérique, la technologie partenaire de Supima, Oritain™, va fournir l'authentification scientifique de l'origine pour le coton Supima sur cette plateforme. La capacité à valider de façon indépendante la teneur en fibres Supima des produits à tous les stades de la chaîne logistique délivre une authenticité et une responsabilité inégalées grâce à l'association d'une authentification scientifique physique et numérique.

Depuis sa création en 1954, SUPIMA® est surnommé « le meilleur coton du monde ». Aujourd'hui, la marque écrit une nouvelle page de son histoire dans son rôle de leadership, en fournissant à l'industrie mondiale de la mode la solution de vérification la plus efficace et fiable pour l'approvisionnement en fibres authentiques haute qualité. SUPIMA® est ravie de conclure un partenariat avec des marques et des détaillants leaders en matière de transparence et d'approvisionnement responsable. Cette plateforme innovante de traçabilité de la chaîne logistique propose un mécanisme sous-jacent pour collaborer avec des partenaires de façon transparente et vérifiable.

Fibercoin™, la technologie de TextileGenesis, sera intégrée dans le programme sous licence de Supima et appliquée à toutes les fibres de la marque SUPIMA® sur l'ensemble de la chaîne logistique, créant un token numérique non fongible pour chaque kilogramme de coton Supima pouvant être vérifié physiquement et scientifiquement, et authentifié par Supima de l'exploitation au magasin. Cet effort révolutionnaire pour l'approvisionnement du coton définit un nouveau niveau de responsabilité au sein de l'industrie textile mondiale et pour les consommateurs. Supima s'efforce d'apporter davantage d'authenticité et de responsabilité en matière d'approvisionnement du coton mettant l'accent sur l'équité et l'ubiquité pour tous les partenaires de la chaîne logistique.

« Le partenariat de Supima avec TextileGenesis apporte pour la première fois la preuve irréfutable de l'origine des biens de consommation en remontant jusqu'à la provenance de la fibre. Ceci permet aux marques partenaires de Supima de revendiquer des avantages démontrables en termes de qualité et de durabilité des produits, vérifiables de façon indépendante par des tests numériques et physiques. Ce système est unique en son genre, et spécifique à cette fibre. Les partenaires SUPIMA® bénéficieront de la source de coton haute qualité la plus authentique et la plus fiable pour couvrir l'ensemble des besoins actuels et futurs de la mode de luxe comme des produits textiles pour la maison », a déclaré Marc Lewkowitz, PDG de Supima.

« Cette collaboration pose les bases de nouveaux standards pour l'industrie du coton et des fibres haute qualité, et ouvre la voie pour tout l'écosystème de la mode. Nous associons de manière unique trois innovations majeures, à savoir la traçabilité à base de token au niveau de l'article, la vérification scientifique concrète et la licence de marque Supima, en une unique plateforme intégrée. Nous créons ainsi une nouvelle référence dans l'industrie pour la traçabilité de bout en bout et la vérification physique », a affirmé Amit Gautam, fondateur et PDG de TextileGenesis.

À PROPOS DE TEXTILEGENESIS

TextileGenesis est une plateforme de traçabilité leader du marché conçue tout spécialement pour l'écosystème de la mode et du textile. Elle a déjà conclu des partenariats avec plus de 40 marques internationales phares afin de créer une traçabilité de la fibre au magasin pour les matériaux durables, certifiés et haute qualité. D'ici la fin de l'année 2022, TextileGenesis aura établi la traçabilité de plus de 500 millions d'unités au sein de l'industrie mondiale de la mode.

À PROPOS DE SUPIMA

Supima est le coton de première qualité aux États-Unis. Fondée en 1954, la marque Supima, l'abréviation de « Superior Pima », désigne une variété élite de coton à la fibre extra-longue produite de manière durable dans l'Ouest et le Sud-Ouest des États-Unis. Elle est très appréciée des designers et des consommateurs informés du monde entier qui ont confiance en sa solidité, sa couleur persistante, sa douceur enveloppante et sa durabilité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.