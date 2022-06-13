巴黎--(BUSINESS WIRE)--Cegid宣布收购英国公司StorIQ。Cegid是专为金融（企业资源规划、财务、税务）、人力资源（工资、人才管理）和会计、零售与创业领域专业人士提供云管理解决方案的业界领袖。StorIQ公司创建于2015年，总部设在伦敦，拥有大约30多名员工。StorIQ平台以门店运营规划为专长，对这家公司的收购将提升Cegid Retail的服务供应能力，巩固Cegid在法国和国际销售点管理解决方案方面的领袖地位。

StorIQ解决方案特别适用于拥有50-2,000家门店的品牌，StorIQ拥有大约50家客户，其中包括如Hugo Boss、Clarks、Douglas、Marks & Spencer International、Mountain Warehouse、Nespresso等众多国际知名品牌，它们中的一些还在全球范围内使用StorIQ解决方案。如今，StorIQ解决方案被应用于11 000多个销售点，覆盖50多个国家和地区。

StorIQ平台有助于销售点改善运营规划，提高生产效率。该解决方案由以下几个模块组成：

- 任务和沟通管理：检查清单、电子通讯、活动；

- 合规管理： 访查报告、视觉效果、对品牌标准的符合情况；

- 培训：常见问题与解答和LMS模块（学习管理系统）有助于促进员工参与、遵守品牌特质、实现预期的店内客户

验；

- 任务规划管理。

在零售领域，75个国家和地区的1 000个品牌配备了Cegid解决方案，这意味着

75 000家门店与Cegid解决方案互联，Cegid在专业零售商和奢侈品牌的数字化转型中提供全方位支持，帮助企业管理全渠道零售活动，捕捉所有销售潜能和客户潜力。Cegid Retail一体化商务平台，令客户可以在世界各地以完全敏捷的方式为消费者提供非同寻常的购物体验。该平台在吸纳了StorIQ解决方案后，可为销售点管理提供全方位覆盖支持。

本次对StorIQ公司的收购令Cegid通过使用完美回应零售商需求的创新解决方案来加强其在销售点管理方面的专长，巩固其在国际范围的影响力。在专业零售的时代背景下，Cegid通过改善员工体验，进一步巩固在人才管理方面的领先地位。

“ 实体店的未来比以往任何时候都更依赖于零售商的快速适应能力，从而为消费者提供难忘的客户体验以及创新、实用的服务，与此同时，实现对店内团队任务管理的简化和监控。 Cegid和StorIQ当前服务的协同力量，可令品牌和零售商充分利用实体店网络为客户提供一体化的卓越购物体验，同时捕捉到新的销售商机”，Cegid总经理Pascal Houillon指出。“StorIQ解决方案可优化销售点的运营管理，这将帮助我们当前和未来的客户取得商业成功。这也正是我们倡导的‘零售新时代’（Retail the New Way）”。

StorIQ的联合创始人兼总经理Amy Bastow以及全体员工将加入由Nathalie Echinard领导的Cegid Retail事业部。

关于StorIQ

StorIQ是一款精准、直观的门店运营管理应用程序，它可以节省时间，简化店内团队和总部团队的工作任务。StorIQ简化沟通与任务管理，帮助店内团队完好遵守品牌指令，帮助经理确保门店每天都能遵守所有细节规定，最终实现所有销售点的价值最大化。StorIQ是最容易实施的门店运营管理应用程序，它拥有一系列特定功能和确保客户长期满意的支持服务。

StorIQ在55个国家和地区为各个领域的11 000家门店提供支持，从世界名牌到本地零售商。

公司于2015年创建，总部设在伦敦，拥有三十多名员工。

欲了解更多信息，请访问：https://www.storiq.net/

关于Cegid

Cegid是专为金融（财务、税务、企业资源规划）、人力资源（工资、人才管理）、会计、零售与创业领域专业人士提供云管理解决方案的业界领袖。Cegid凭借坚实、全面的云业务模式，致力于与客户建立长期合作，支持企业的数字化转型，无论是小企业，还是大客户，Cegid始终致力于为客户提供在法国或国外卓越而独特的数字化体验。Cegid将对各行业前瞻、务实的洞察与自身强大的创新力，对新技术的精通和对结算的独特了解相结合。在日新月异的世界中，Cegid通过向客户提供创新、实用的解决方案，为客户开辟新的可能，向他们揭示各行业的全部价值。

在征服世界的伟大雄心的鼓舞下，如今Cegid在全球拥有3 600名员工，其解决方案行销130个国家和地区。Cegid实现了6.32亿欧元的年营业额（截至2021年12月31日）。Pascal Houillon于2017年3月加入Cegid，出任公司总经理。

欲了解更多信息，请访问：www.cegid.com/en