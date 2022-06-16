KBI Biopharma SA和Selexis SA在瑞士日內瓦啟用一體化生物製劑設施，拓展歐洲市場

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--JSR Life Sciences旗下公司KBI Biopharma SA (KBI)和Selexis SA今天宣布，雙方現已在瑞士日內瓦啟用和營運一個經過擴建且完全一體化的哺乳動物委託開發和製造服務設施。

這座約94,000平方英尺的KBI/Selexis一體化先進設施鞏固了兩家公司現有的市場地位，將一流的細胞株開發(Cell Line Development, CLD)和專業的哺乳動物細胞製造融合在一起。KBI和Selexis利用其專長和高效率的端對端服務為生物製造客戶提供服務。

此次擴建透過在不同的分子格式組合中提高品質、效率和節省時間，實現了產業領先的客戶專案交付。憑藉Selexis專業的高滴度哺乳動物細胞株開發技術和服務以及KBI的cGMP原料藥製造技術，KBI和Selexis在同一個場地內提供從細胞株轉染到cGMP藥物製造的服務，以滿足臨床和商業需求。

KBI Biopharma和Selexis SA的執行長Mark W. Womack表示：「此次在日內瓦的擴建將使得我們的全球客戶更便捷地開發以哺乳動物為基礎的療法。有了一流的細胞株開發、過程開發和製造的統一服務接觸點，客戶就能更好地獲得我們以過程和產品為基礎的專長。」

他補充道：「這次設施擴建加上我們在該領域的往績，加強了我們為歐洲生物製藥界和全球客戶提供順暢體驗的承諾。」

該完全一體化的Selexis和KBI開發平臺提供較高的生產力和穩健的產品品質，已經支援了60多個臨床開發專案。兩家公司已經開發出一種順暢的方法來最佳化客戶體驗。

日內瓦KBI Biopharma資深副總裁兼營運和現場負責人Ulrich Valley表示：「我們一直是一家以科學為導向、以客戶為中心的公司。日內瓦的這次擴建有助於我們的客戶在緊迫的排程下最佳化其複雜的生物製造過程。」

KBI Biopharma的設施將在開發、營運和品質保證方面創造200多個技術職位。該設施包括一組分析測試實驗室和兩條2,000L一次性cGMP製造生產線，其下游製程每批能生產8-10公斤的產品。

隨著擴建後的日內瓦設施如今投入使用，KBI和Selexis將從2022年7月開始舉行剪綵活動和工廠參觀。

關於KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA是KBI Biopharma, Inc.的獨資子公司，是JSR Life Sciences旗下公司。KBI Biopharma是一家全球領先的委託開發和製造組織(CDMO)，為生命科學公司提供全面整合的加速藥物開發和生物製劑製造服務及專長。KBI與500多個客戶夥伴中的每一個緊密合作，支援個人化和加速藥物開發專案。以世界領先的分析能力和廣泛的科學與技術專長為基礎，KBI為哺乳動物、微生物和細胞治療專案提供強大的過程開發和臨床及商業化cGMP製造服務。KBI以高品質的生產而聞名，幫助客戶將候選藥物推向臨床和其他領域。KBI在歐洲和美國設有多個辦事處，為其全球客戶提供服務。www.kbibiopharma.com。

關於Selexis SA

Selexis SA是JSR Life Sciences旗下公司，是細胞株開發領域的全球領導者，提供市場最佳的模組化技術和高度專業化的解決方案，使生命科學產業能夠快速發現、開發和商品化創新藥物和疫苗。我們的全球夥伴已經採用Selexis技術來推動超過158種藥品的臨床前和臨床開發以及10種商業化產品的製造。作為全方位藥物開發過程的一部分，公司的技術可縮短開發時間、降低製造風險。欲瞭解更多資訊，請造訪www.selexis.com。

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