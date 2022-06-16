KBI Biopharma SA和Selexis SA在瑞士日内瓦启用一体化生物制剂设施，拓展欧洲市场

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--JSR Life Sciences旗下公司KBI Biopharma SA (KBI)和Selexis SA今天宣布，双方现已在瑞士日内瓦启用和运营一个经过扩建且完全一体化的哺乳动物合同开发和制造服务设施。

这座约94,000平方英尺的KBI/Selexis一体化先进设施巩固了两家公司现有的市场地位，将一流的细胞系开发(CLD)和专业的哺乳动物细胞制造融合在一起。KBI和Selexis利用其专长和高效的端到端服务为生物制造客户提供服务。

此次扩建通过在不同的分子格式组合中提高质量、效率和节省时间，实现了行业领先的客户项目交付。凭借Selexis专业的高滴度哺乳动物细胞系开发技术和服务以及KBI的cGMP原料药制造技术，KBI和Selexis在同一个场地内提供从细胞系转染到cGMP药物制造的服务，以满足临床和商业需求。

KBI Biopharma和Selexis SA的首席执行官Mark W. Womack表示：“此次在日内瓦的扩建将使得我们的全球客户更便捷地开发基于哺乳动物的疗法。有了一流的细胞系开发、工艺开发和制造的统一服务接触点，客户就能更好地获得我们基于工艺和产品的专长。”

他补充道：“这次设施扩建加上我们在该领域的往绩，加强了我们为欧洲生物制药界和全球客户提供无缝体验的承诺。”

该完全一体化的Selexis和KBI开发平台提供较高的生产力和稳健的产品质量，已经支持了60多个临床开发项目。两家公司已经开发出一种无缝的方法来优化客户体验。

日内瓦KBI Biopharma高级副总裁兼运营和现场负责人Ulrich Valley表示：“我们一直是一家以科学为导向、以客户为中心的公司。日内瓦的这次扩建有助于我们的客户在紧张的日程安排下优化其复杂的生物制造过程。”

KBI Biopharma的设施将在开发、运营和质量保证方面创造200多个技术职位。该设施包括一组分析测试实验室和两条2,000L一次性cGMP制造生产线，其下游工艺每批能生产8-10公斤的产品。

随着扩建后的日内瓦设施如今投入使用，KBI和Selexis将从2022年7月开始举行剪彩活动和工厂参观。

关于KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA是KBI Biopharma, Inc.的全资子公司，是JSR Life Sciences旗下公司。KBI Biopharma是一家全球领先的合同开发和制造组织(CDMO)，为生命科学公司提供全面整合的加速药物开发和生物制剂制造服务及专长。KBI与500多个客户伙伴中的每一个紧密合作，支持个性化和加速药物开发项目。基于世界领先的分析能力和广泛的科学与技术专长，KBI为哺乳动物、微生物和细胞治疗项目提供强大的工艺开发和临床及商业化cGMP制造服务。KBI以高质量的生产而闻名，帮助客户将候选药物推向临床和其他领域。KBI在欧洲和美国设有多个办事处，为其全球客户提供服务。www.kbibiopharma.com。

关于Selexis SA

Selexis SA是JSR Life Sciences旗下公司，是细胞系开发领域的全球领导者，提供同类最佳的模块化技术和高度专业化的解决方案，使生命科学行业能够快速发现、开发和商品化创新药物和疫苗。我们的全球伙伴已经采用Selexis技术来推动超过158种药品的临床前和临床开发和10种商业化产品的制造。作为全方位药物开发过程的一部分，公司的技术可缩短开发时间、降低制造风险。欲了解更多信息，请访问www.selexis.com。

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