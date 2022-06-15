Kinetic Technologies宣布根據與Gain Semiconductor簽署的資產收購協議完成資產收購

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kinetic Technologies是一家致力於為消費、通訊、工業、汽車和企業市場開發電源管理和保護解決方案的高性能類比和混合信號半導體公司。公司今天宣布已根據與Gain Semiconductor Incorporated簽署的資產購買協議完成了對其某些資產的收購。此次收購於2022年5月6日完成。資產交易條款包括轉讓由專利、版權和產業知識以及經驗豐富的馬達控制產業專家構成的智慧財產權。

透過收購Gain的純正弦波驅動專利技術Puresine™，Kinetic Technologies能夠為市場帶來卓越的馬達和運動控制。該技術透過最大限度地提高電氣效率，將標準3線馬達控制和6線先進馬達控制技術轉換為新型馬達控制解決方案。更高的效率降低了馬達運作功率，提供了一種設計更小、更輕馬達的可行方法。

Kinetic Technologies馬達控制總經理、Gain Semiconductor前執行長Jeff Gray表示：「提高馬達控制的電氣效率描繪了一幅新藍圖，讓我們能夠協助打造更環保的未來。憑藉Kinetic Technologies成熟的製造能力和卓越技術，我們相信我們的馬達控制技術已準備好進入生產和先進產品開發的新階段。」

Kinetic Technologies執行長Kin Shum表示：「電子控制馬達市場上的空白使Kinetic Technologies能夠將消費類白色家電、汽車和工業領域納入其可服務的潛在市場。馬達控制器產品的推出將豐富我們產品的多樣性，並透過商業協同產品擴大我們的產品組合。我們相信這項交易將使我們能夠進入新市場，與新客戶合作，並透過銷售更多高性能產品來擴大與現有客戶的業務。」

關於Kinetic Technologies

Kinetic Technologies設計、開發和銷售專有高性能類比和混合信號半導體，服務於消費、電腦、通訊、工業、汽車和企業市場。除了設計用於保護、調節和監測功耗的電源產品外，Kinetic還生產用於切換、轉換和保護高解析度音訊、視訊和資料訊號的產品。其產品應用範圍包括智慧手機、筆記型電腦/ Chromebook和配件，以及用於廣泛的工業、汽車和企業解決方案。Kinetic Technologies在矽谷和亞洲設有研發中心，並在亞洲和歐洲設有營運和物流基地。如需瞭解更多資訊，請造訪：http://www.kinet-ic.com/。

*Kinetic Technologies標誌是Kinetic Technologies的商標。本文中出現的所有其他品牌和產品名稱是其各自持有人的財產。

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