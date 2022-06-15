Kinetic Technologies宣布根据与Gain Semiconductor签署的资产收购协议完成资产收购

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kinetic Technologies是一家致力于为消费、通信、工业、汽车和企业市场开发电源管理和保护解决方案的高性能模拟和混合信号半导体公司。公司今天宣布已根据与Gain Semiconductor Incorporated签署的资产购买协议完成了对其某些资产的收购。此次收购于2022年5月6日完成。资产交易条款包括转让由专利、版权和行业知识以及经验丰富的电机控制行业专家构成的知识产权。

通过收购Gain的纯正弦波驱动专利技术Puresine™，Kinetic Technologies能够为市场带来卓越的电机和运动控制。该技术通过最大限度地提高电气效率，将标准3线电机控制和6线高级电机控制技术转换为新型电机控制解决方案。更高的效率降低了电机运行功率，提供了一种设计更小、更轻电机的可行方法。

Kinetic Technologies电机控制总经理、Gain Semiconductor前首席执行官Jeff Gray表示：“ 提高电机控制的电气效率描绘了一幅新蓝图，让我们能够协助打造更环保的未来。凭借Kinetic Technologies成熟的制造能力和卓越技术，我们相信我们的电机控制技术已准备好进入生产和先进产品开发的新阶段。”

Kinetic Technologies首席执行官Kin Shum表示：“ 电子控制电机市场上的空白使Kinetic Technologies能够将消费类白色家电、汽车和工业领域纳入其可服务的潜在市场。电机控制器产品的推出将丰富我们产品的多样性，并通过商业协同产品扩大我们的产品组合。我们相信这项交易将使我们能够进入新市场，与新客户合作，并通过销售更多高性能产品来扩大与现有客户的业务。”

关于Kinetic Technologies

Kinetic Technologies设计、开发和销售专有高性能模拟和混合信号半导体，服务于消费、计算机、通信、工业、汽车和企业市场。除了设计用于保护、调节和监测功耗的电源产品外，Kinetic还生产用于切换、转换和保护高分辨率音频、视频和数据信号的产品。其产品应用范围包括智能手机、笔记本/ Chromebook和配件，以及用于广泛的工业、汽车和企业解决方案。Kinetic Technologies在硅谷和亚洲设有研发中心，并在亚洲和欧洲设有运营和物流基地。如需了解更多信息，请访问：http://www.kinet-ic.com/。

*Kinetic Technologies标识是Kinetic Technologies的商标。本文中出现的所有其他品牌和产品名称是其各自持有人的财产。

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