Bryan Garnier & Co initie à l’achat la couverture de Median Technologies

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par Bryan Garnier & Co, banque d'investissement paneuropéenne dédiée aux entreprises de croissance.

Dans son étude d’initiation publiée le 10 juin 2022, Bryan Garnier & Co entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’entreprise à 40 euros par action.

À propos de Bryan Garnier & Co : Bryan, Garnier & Co est une banque européenne d'investissement indépendante fondée en 1996 qui offre un service complet axé sur la croissance. La société fournit des services de recherche sur les actions, de vente et de négociation, de levées de fonds privés et publics ainsi que de fusions-acquisitions aux entreprises de croissance et à leurs investisseurs. Elle se concentre sur les principaux secteurs de croissance de l'économie, notamment la technologie, la santé, les services aux consommateurs et aux entreprises. Bryan, Garnier & Co est un courtier en valeurs mobilières enregistré, autorisé et réglementé par la FCA en Europe et par la FINRA aux États-Unis. Bryan, Garnier & Co a son siège à Londres et des bureaux à Paris, Munich, Stockholm, Oslo et Reykjavik ainsi qu'à New York et Palo Alto. La société est membre de la Bourse de Londres.

Pour plus d’informations : www.bryangarnier.com

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre logiciel dispositif médical basé sur les technologies de l’IA aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME, figure dans l’indice Enternext® PEA-PME 150 et est labelisé European Rising Tech par Euronext. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com