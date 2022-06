Ascential Digital Commerce et GSK Consumer Healthcare annoncent le lancement d’Ascential Digital Commerce Connect au festival Cannes Lions

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ascential Digital Commerce, dont les produits axés sur la technologie permettent aux marques de gagner dans le commerce numérique, et GSK Consumer Healthcare, société de soins de santé axée sur la science, uniront leurs forces le 20 juin lors du Festival international de la créativité Cannes Lions, pour lancer Ascential Digital Commerce Connect, une plate-forme de commerce numérique unique en son genre, riche en données, qui offre aux cadres dirigeants une visibilité sur les ventes et les performances de la marque à partir de sources de données multiples. Ascential Digital Commerce Connect améliore le temps de réaction à la dynamique du marché, augmentant ainsi les performances d’une marque sur le marché de la vente au détail en pleine croissance du commerce électronique.

Ascential Digital Commerce et GSK Consumer Healthcare se sont associés pour développer Ascential Digital Commerce Connect, afin d’offrir visibilité et clarté sur les performances des marques de commerce électronique de GSK Consumer Healthcare, d’améliorer le temps de réaction à la dynamique du marché et de positionner la marque pour une croissance future. GSK Consumer Healthcare prévoit que la croissance du commerce électronique atteindra le pourcentage de croissance de l’entreprise de 15 % d’ici 2025, faisant ainsi du commerce électronique un canal prioritaire pour stimuler les ventes globales.

Selon une étude du Nasdaq, 95 % de tous les achats d’ici 2040 seront effectués via le commerce électronique et une étude IDC de 2021 a révélé que le marché des applications de commerce numérique connaîtra une croissance à deux chiffres d’ici 2025.

« La visibilité des données devient chaque jour de plus en plus vitale pour les entreprises », a déclaré Filippo Battaini, responsable de la recherche chez IDC Retail Insights. « La gestion des flux de données pour ces entreprises est devenue d’autant plus difficile que le commerce électronique est devenu une capacité commerciale de base pour les entreprises du monde entier ».

La plate-forme Web Ascential Digital Commerce Connect capture, analyse, visualise et affiche des données marketing critiques sur chaque marque et concurrent, permettant de surveiller les activités clés et de répondre aux questions clés des spécialistes du marketing afin de :

Comprendre les performances actuelles de la marque / des ventes sur le marché du commerce électronique - autonome, par rapport aux principaux concurrents et aux canaux détenus, et par rapport aux principaux détaillants en ligne comme Amazon et Alibaba

Analyser à quoi ressemble la santé de la marque au niveau régional dans la région EMEA, aux États-Unis et en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Amérique latine

Naviguer dans les défis et les pannes potentiels liés à la chaîne d’approvisionnement, à la recherche et au développement, aux marchés perturbateurs, et à d’autres indicateurs clés.

Calculer plus précisément les dépenses de marketing en pourcentage des revenus bruts

Lors des Cannes Lions 2022, Ascential Digital Commerce et GSK Consumer Healthcare organiseront une table ronde pour discuter du catalyseur du développement d’Ascential Digital Commerce Connect et de la façon dont GSK Consumer Healthcare tire actuellement parti de la plate-forme pour le succès de la marque. Des démonstrations de produits seront également disponibles pour présenter la plate-forme.

« Les cinq prochaines années représenteront un tournant dans l’industrie de la vente au détail », a déclaré Duncan Painter, PDG d’Ascential. « Les détaillants et les marques qui possèdent les connaissances les plus approfondies et les plus récentes sur la performance numérique de leurs produits et services acquerront un avantage concurrentiel éclairé. La plate-forme Connect transforme les données en informations exploitables, et GSK Consumer Healthcare est sur la bonne voie pour poursuivre la croissance du commerce électronique ».

« Les soins de santé d’aujourd’hui sont stimulés par l’économie numérique, que les consommateurs et les patients recherchent des informations et des services de soins de santé en ligne, se connectent à des cours de sport, commandent des produits de santé et de beauté auprès de leurs détaillants en ligne préférés ou gèrent des médicaments sur ordonnance en ligne », explique Taryn Marella, responsable mondiale du commerce numérique chez GSK Consumer Healthcare. « Ascential Digital Commerce Connect fournit des informations exploitables, qui nous aident à surveiller la santé de notre entreprise et à identifier les opportunités de croissance, à mettre à jour les messages, et à améliorer la créativité dans l’environnement numérique ».

À propos d’Ascential Digital Commerce

Ascential Digital Commerce alimente l’écosystème mondial du commerce électronique. Notre plateforme permet aux marques, aux entreprises et à leurs agences partenaires de se connecter aux consommateurs, à chaque point de contact de leur parcours d’achat de biens et de produits. Nous transformons les données en informations exploitables, permettant aux marques de renforcer leur avantage concurrentiel et de stimuler la croissance grâce à des décisions meilleures et plus rapides. Nous résolvons les défis les plus complexes auxquels les marques et les entreprises mondiales sont confrontées dans le paysage du commerce numérique, avec la technologie et l’expertise humaine, pour stimuler la croissance des ventes sur les principaux marchés de commerce électronique numérique à l’échelle mondiale.

À propos d’Ascential

Ascential fournit des informations spécialisées, des analyses et des plates-formes d’optimisation du commerce électronique aux plus grandes marques grand public du monde et à leurs écosystèmes. Nos entreprises de classe mondiale améliorent les performances et résolvent les problèmes de nos clients en fournissant des informations immédiatement exploitables combinées à une réflexion visionnaire à long terme dans les domaines du commerce numérique, de la conception de produits et du marketing. Nous servons également des clients dans le commerce de détail et les services financiers. Avec plus de 2 800 employés sur les cinq continents, nous combinons une expertise locale avec une présence mondiale pour des clients dans plus de 120 pays. Ascential est cotée à la Bourse de Londres.

À propos de GSK Consumer Healthcare

L’activité Consumer Healthcare de GSK est en passe de devenir une société indépendante, grâce à un projet de scission de GSK, prévu en juillet 2022. La nouvelle entreprise, qui s’appellera Haleon, devrait être un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé grand public. Guidée par son objectif d’offrir une meilleure santé quotidienne avec l’humanité, elle sera très bien positionnée pour jouer un rôle vital dans un secteur en pleine croissance, qui est plus pertinent que jamais. Haleon disposera d’un portefeuille de classe mondiale de marques mondiales de premier plan dans cette catégorie, notamment Sensodyne, Voltaren, Panadol et Centrum, marques auxquelles les professionnels de la santé, les clients et les personnes du monde entier font confiance pour améliorer la santé et le bien-être des individus et de leurs communautés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.gsk.com.

