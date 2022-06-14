「說到做到」：綜合格鬥世界冠軍Joanna Jędrzejczyk在週日的複賽之前暢談彪馬的「唯有不凡」平臺

作為彪馬「唯有不凡」平臺的一部分，三次綜合格鬥世界冠軍、彪馬形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡備戰6月12日（週日）與張偉麗的複賽之際，分享了她對綜合格鬥的看法。（照片：美國商業資訊）

作為彪馬「唯有不凡」平臺的一部分，三次綜合格鬥世界冠軍、彪馬形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡備戰6月12日（週日）與張偉麗的複賽之際，分享了她對綜合格鬥的看法。

作為彪馬「唯有不凡」平臺的一部分，三次綜合格鬥世界冠軍、彪馬形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡備戰6月12日（週日）與張偉麗的複賽之際，分享了她對綜合格鬥的看法。

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--作為彪馬「唯有不凡」平臺的一部分，三次綜合格鬥世界冠軍、彪馬形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡備戰6月12日（週日）與張偉麗的複賽之際，分享了她對綜合格鬥的看法。

在視訊採訪中，Joanna談到了她的訓練方式、勝利戰績以及參與彪馬「唯有不凡」活動的意義，她說：「尚可與不凡有什麼區別？關鍵在於堅持自己的立場，然後說到做到。無論旅程有多麼艱難，都必須向終點邁進。歷經艱難終成大業！」

新加坡文化與語言的多樣化反映了綜合格鬥和Joanna技巧的多元性。Joanna以新加坡的代表性地點為背景，表演了一系列技巧性動作，例如泰拳、摔跤和巴西柔術，展現其身體能力的廣度。在Joanna看來，綜合格鬥就是掌握不同的技巧：「綜合格鬥融合了很多技巧。就像新加坡和我一樣。這也是我參加比賽的原因。我的眼中唯有不凡。」

彪馬「唯有不凡」活動的靈感源於文化偶像、企業家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。他率先表示：「唯有不凡，拒絕尚可，拒絕妥協。我們應始終努力，成就不凡，成就永恆。」

如欲觀看Joanna的完整訪談，請點選此處。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.4萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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