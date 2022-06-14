“说到做到”：综合格斗世界冠军Joanna Jędrzejczyk在周日的复赛之前畅谈彪马的“唯有不凡”平台

作为彪马“唯有不凡”平台的一部分，三次综合格斗世界冠军、彪马形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡备战6月12日（周日）与张伟丽的复赛之际，分享了她对综合格斗的看法。（照片：美国商业资讯）

作为彪马“唯有不凡”平台的一部分，三次综合格斗世界冠军、彪马形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡备战6月12日（周日）与张伟丽的复赛之际，分享了她对综合格斗的看法。

作为彪马“唯有不凡”平台的一部分，三次综合格斗世界冠军、彪马形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡备战6月12日（周日）与张伟丽的复赛之际，分享了她对综合格斗的看法。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为彪马“唯有不凡”平台的一部分，三次综合格斗世界冠军、彪马形象大使Joanna Jędrzejczyk在新加坡备战6月12日（周日）与张伟丽的复赛之际，分享了她对综合格斗的看法。

在视频采访中，Joanna谈到了她的训练方式、胜利战绩以及参与彪马“唯有不凡”活动的意义，她说：“ 尚可与不凡有什么区别？关键在于坚持自己的立场，然后说到做到。无论旅程有多么艰难，都必须向着终点前行。历经艰难终成大业！”

新加坡文化与语言的多样化反映了综合格斗和Joanna技巧的多元性。Joanna以新加坡标志性地点为背景，表演了一系列技巧性动作，例如泰拳、摔跤和巴西柔术，展现了其身体能力的广度。在Joanna看来，综合格斗就是掌握不同的技巧：“ 综合格斗融合了很多技巧。就像新加坡和我一样。这也是我为什么参加比赛的原因。我的眼中唯有不凡。”

彪马“唯有不凡”活动理念的灵感源于文化偶像、企业家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作为第一个提出该理念的人，他表示：“ 唯有不凡，拒绝尚可，拒绝妥协。我们应始终努力，成就不凡，成就永恒。”

如需观看Joanna采访视频，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.4万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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