"Que as ações sigam suas palavras": A campeã mundial de artes marciais mistas Joanna Jędrzejczyk fala sobre "Only See Great" da PUMA antes da revanche de domingo

Three-time MMA world champion and PUMA Ambassador Joanna Jędrzejczyk shares her vision of mixed martial arts, as part of PUMA’s “Only See Great” platform, as she prepares for her rematch fight against Zhang Weili on Sunday, June 12 in Singapore. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Três vezes campeã mundial de MMA e embaixadora da PUMA, Joanna Jędrzejczyk compartilha sua visão de artes marciais mistas, como parte da plataforma "Only See Great" da PUMA, enquanto se prepara para sua luta de revanche contra Zhang Weili no domingo, 12 de junho, em Singapura.

Em uma entrevista em vídeo, Joanna fala sobre sua abordagem de treinamento, suas vitórias e o que significa para ela ser parte da campanha "Only See Great" da PUMA: " O que separa ser bom de ser excelente? É tudo sobre como se manter firme e que as ações sigam suas palavras. Não importa o quão difícil seja o caminho, você tem que conseguir. "Per aspera ad astra!" - disse Joanna.

O mosaico de culturas e idiomas de Singapura reflete não apenas a diversidade da MMA, mas também as habilidades de Joanna. Tendo como contexto lugares icônicos de Singapura, ela apresentou sequências de movimentos referentes a técnicas como: Muay Thai, Wrestling ou Jiu-Jitsu brasileiro, mostrando o alcance de suas habilidades físicas. Para Joanna, MMA é ter habilidades diferentes: " São muitas coisas. Assim como Singapura. E eu. É por isto que estou aqui para lutar. Só me vejo ótima."

A ideia da campanha "Only See Great" da PUMA foi inspirada no ícone cultural, empresário e filantropo Shawn "JAY-Z" Carter, que disse pela primeira vez: " Só me vejo ótimo. Não me vejo bem. Não me vejo comprometido. Devemos sempre nos esforçar para fazer algo maior, algo que dure."

Para assistir toda a entrevista com Joanna, clique AQUI.

