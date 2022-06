Burger King Celebra Inclusão com Brinquedos Barbie® e Hot Wheels® em Todas as Refeições do King Jr.

Burger King Celebrates Inclusion With Barbie® and Hot Wheels® Toys in Every King Jr. Meal (Graphic: Business Wire)

ZUG, Suíça--(BUSINESS WIRE)--Inclusão e diversidade são valores essenciais ao Burger King e aos membros de sua equipe em todo o mundo. É por isto que o Burger King fez parceria com a Mattel, empresa líder mundial de entretenimento infantil dedicada a apoiar comunidades diversas, equitativas e inclusivas mediante brincadeiras com propósito. Nos restaurantes internacionais participantes e nos EUA, o King Jr. Meals apresenta uma nova coleção de diversas bonecas premium Barbie e carrinhos clássicos da Hot Wheels, enquanto durarem os estoques.

Hoje, a Barbie é a propriedade mundial de brinquedos nº 1*, sendo a linha de bonecas mais diversificada do mercado, oferecendo aos fãs uma variedade de tons de pele, cores de olhos, texturas de cabelo, tipos de corpo e modas a escolher, e a Hot Wheels é a líder na franquia de carrinhos, representando e unindo todos os segmentos da cultura automobilística para fãs de todas as idades.

"Estamos muito orgulhosos de fazer parceria com a Mattel para reconhecer a expressão individual e comemorar a diversidade e a inclusão. Esperamos que a nova coleção diversificada inspire nossos clientes", disse Sabrina Ferretti, Vice-Presidente e Chefe do Burger King International Marketing.

O Burger King sempre valorizou as diferenças e a autenticidade de seus clientes, e é por isso que você pode ter o "Your Way" apenas no Burger King. Os brinquedos incluem doze figurinos da Barbie com uma variedade de tipos de corpo, além de três tons de pele diferentes e várias modas. Três carrinhos clássicos da Hot Wheels em cores diversas também estão incluídos.

Para saber mais sobre os compromissos de diversidade e inclusão do Burger King, acesse https://www.bk.com/diversity.

Sobre o BURGER KING®:

Fundada em 1954, a marca Burger King® é uma cadeia mundial de hambúrgueres de 'fast-food' conhecida pela qualidade e valor dos alimentos, sendo o único lugar onde os clientes podem obter o icônico sanduíche grelhado ao fogo Whopper® . O sistema Burger King opera mais de 18.600 locais em mais de 100 países. Quase 100% dos restaurantes do Burger King são sua propriedade e operados por franqueados independentes, muitos deles com operações familiares que estão no mercado há décadas. Para saber mais sobre a marca Burger King, acesse o site da marca Burger King em www.bk.com ou siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok.

Sobre a Mattel:

A Mattel é uma empresa líder mundial de brinquedos e proprietária de um dos catálogos mais sólidos de franquias de entretenimento infantil e familiar do mundo. Criamos produtos e experiências inovadoras que inspiram, divertem e desenvolvem as crianças ao brincar. Motivamos os clientes mediante nosso portfólio de marcas icônicas, incluindo Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® e MEGA®, bem como outras propriedades intelectuais populares que possuímos ou licenciamos em parceria com empresas internacionais de entretenimento. Nossas ofertas incluem conteúdo de cinema e televisão, jogos, música e eventos ao vivo. Operamos em 35 locais e nossos produtos estão disponíveis em mais de 150 países em cooperação com as principais empresas de varejo e comércio eletrônico do mundo. Desde sua fundação em 1945, a Mattel se orgulha de ser uma parceria confiável em capacitar crianças a explorar a maravilha da infância e alcançar seu pleno potencial.

* Fonte: The NPD Group/Retail Tracking Service, G12/JAN 2020 - DEC 2021/Total Toys/Projected USD

