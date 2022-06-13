玫琳凱在「2022年珊瑚大三角日」大力宣導珊瑚礁保護

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--珊瑚大三角(The Coral Triangle)是珊瑚礁與海洋生命線的國際中心地帶。為了慶祝珊瑚大三角日(Coral Triangle Day)，全球永續發展宣導者玫琳凱(Mary Kay)介紹了公司在保護該地區環境健康方面所採取的措施，而該地區的環境健康對於全球環境的整體健康至關重要。

珊瑚大三角居住著超過1.2億名居民，是地球重要的食品以及生物多樣性來源。到目前為止，印尼、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、所羅門群島以及東帝汶的水域是海洋中極為多元化和高產的生態系統，因此也讓這一海域獲得海洋雨林的稱號。大自然保護協會(The Nature Conservancy)礁保護負責人Elizabeth Mcleod博士表示：「珊瑚大三角區擁有全球極高的珊瑚多樣性，這裡擁有全球近80%的珊瑚物種。15個珊瑚物種為該地區所獨有，也就是說在世界其他地區沒有分佈。該地區亦擁有全球最多樣化的珊瑚礁魚類，包括世界上37%的珊瑚礁魚類物種和印度洋-太平洋海域56%的珊瑚礁魚類。我們與玫琳凱這類贊助商的合作關係，將使大自然保護協會和我們的當地合作夥伴能夠一起修復和保護這一關鍵的珊瑚礁所在地。」

在體認到寶貴的生態系統及其廣袤的生物多樣性的重要性之後，構成珊瑚大三角的六個國家攜手合作，專注於這一海域的保護工作。在玫琳凱的支持下，大自然保護協會創建了地區級的保護倡議，對該地區帶來重大的影響。在20多年的時間中，大自然保護協會已在印尼、巴布亞紐幾內亞和所羅門群島設立了強有力的國家計畫，同時還與當地社區、企業和政府建立了可信的合作關係。在進行了大量的工作之後，珊瑚大三角受保護海洋區域(Marine Protected Area)網路得以建立。在巴布亞紐幾內亞和所羅門群島，結合了當地知識以及現有可用之最佳科學方法的Ridges to Reefs規劃得到了支援和開發，以促進海洋和海岸資源的永續管理。

大自然保護協會還與珊瑚大三角倡議(Coral Triangle Initiative)合作，以確保在保護區創立促進性別回應且具包容性的平臺。珊瑚大三角倡議是涵蓋六個國家的多邊合作關係，旨在維持海岸與海洋資源。在玫琳凱的支持下，諸多工作已就鞏固珊瑚大三角的女性領導計畫展開，包括印尼當地和社區型保護計畫。受益於這一推動天然資源管理和氣候變遷適應解決方案的倡議，保護工作取得重大成果。印尼的重要保護區包括：四王群島、薩武海、瓦卡托比和伯勞。這些地區擁有很高的保護價值，而且對於支撐當地居民的生計至關重要。

透過社區型的策略性保護，全球社區可以保護地球剩餘的珊瑚礁，並確保為子孫後代留下健康、生機勃勃的海洋。敬請加入我們，與我們一起頌揚在珊瑚大三角這個海底亞馬遜雨林所進行的重要工作。

關於大自然保護協會

大自然保護協會是全球性保護組織，致力於保護所有生命賴以生存的土地和水域。在科學的指導下，我們創建了創新且務實的解決方案，以應付世界上最嚴峻的挑戰，使自然和人類能夠共同繁榮。我們正在對抗氣候變遷，以前所未有的規模保護土地、水域和海洋，以永續的方式提供糧食和水，並幫助城市變得更加永續發展。我們在79個國家和地區展開工作，採用合作方式，讓當地社區、政府、私人部門和其他合作夥伴都能參與。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org或在Twitter上關注@nature_press。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦權以追求她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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