玫琳凯在“2022年珊瑚大三角日”大力宣传珊瑚礁保护

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--珊瑚大三角(The Coral Triangle)是珊瑚礁与海洋生命线的国际中心地带。为了庆祝珊瑚大三角日(Coral Triangle Day)，全球可持续发展倡导者玫琳凯(Mary Kay)介绍了公司在保护该地区环境健康方面所采取的举措，而该地区的环境健康对于全球环境的整体健康至关重要。

珊瑚大三角居住着超过1.2亿居民，是地球重要的食品以及生物多样性来源。到目前为止，印尼、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、所罗门群岛以及东帝汶的水域是海洋中极为多元化和高产的生态系统，因此也让这一海域获得了海洋雨林的称号。大自然保护协会(The Nature Conservancy)礁保护负责人Elizabeth Mcleod博士表示：“ 珊瑚大三角区拥有全球极高的珊瑚多样性，这里有近全球80%的珊瑚物种。15个珊瑚物种为该地区所独有，也就是说在世界其他地区没有分布。该地区的珊瑚礁鱼类种类数量在全球亦名列前茅，包括世界上37%的珊瑚礁鱼类物种和印度洋-太平洋海域56%的珊瑚礁鱼类。我们与玫琳凯这类赞助商的合作关系，将让大自然保护协会和我们的当地合作伙伴一道，恢复和保护这一关键的珊瑚礁所在地。”

在意识到宝贵的生态系统及其广袤的生物多样性的重要性之后，构成珊瑚大三角的六个国家开展了合作，专注于这一海域的保护工作。在玫琳凯的支持下，大自然保护协会创建了地区级的保护倡议，对该地区带来了巨大的影响。在20多年的时间中，大自然保护协会已在印尼、巴布亚新几内亚和所罗门群岛设立了强有力的国家项目，同时还与当地社区、企业和政府建立了可信的合作关系。在开展了大量的工作之后，珊瑚大三角受保护海洋区域(Marine Protected Area)网络得以建立。在巴布亚新几内亚和所罗门群岛，结合了当地知识以及顶级现有科学的Ridges to Reefs规划得到了支持和开发，以推动海洋和海岸资源的可持续管理。

大自然保护协会还与珊瑚大三角倡议(Coral Triangle Initiative)开展合作，以确保在保护区打造一个促进性别平等的包容平台。珊瑚大三角倡议是一个涵盖六个国家的多边合作关系，旨在维持海岸与海洋资源。在玫琳凯的帮助下，诸多工作已围绕巩固珊瑚大三角的女性领导项目展开，包括印尼当地和基于社区的保护项目。受益于这一推动自然资源管理和气候变化适应解决方案的倡议，保护工作取得了重大成果。印尼的重要保护区包括：四王群岛、萨武海、瓦卡托比和伯劳。这些地区拥有很高的保护价值，而且对于支撑当地居民的生计至关重要。

通过基于社区的战略性保护，我们作为一个全球共同体可以保护地球剩余的珊瑚礁，并确保为子孙后代留下一个健康、生机勃勃的海洋。敬请加入我们，与我们一道颂扬在珊瑚大三角这个海底亚马逊雨林所开展的重要工作。

关于大自然保护协会

大自然保护协会是一个全球保护组织，致力于保护所有生命赖以生存的土地和水域。在科学的指导下，我们创建了创新且务实的解决方案，以应对世界上最严峻的挑战，使自然和人类能够共同繁荣。我们正应对气候变化，以前所未有的规模保护土地、水域和海洋，以可持续的方式提供粮食和水，并帮助城市变得更加可持续。我们在79个国家和地区开展工作，采用合作方式，让当地社区、政府、私营部门和其他合作伙伴参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org或在Twitter上关注@nature_press。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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