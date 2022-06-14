Servify在加拿大啟動Samsung Care+ for Business計畫

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球人工智慧驅動式產品所有權體驗平臺Servify宣佈與三星電子加拿大公司(Samsung Electronics Canada)合作，為企業裝置推出頂級保護計畫：Samsung Care+ for Business。該服務專為加拿大全國的企業和政府客戶而設計。

繼去年在美國市場成功推出Samsung B2B計畫並獲得好評之後，雙方開始將合作關係延伸到加拿大市場，預計到2023年，加拿大將有超過90%的人成為數位原生代。*

過去兩年，隨著遠距上班從「新常態」變為「現狀」，企業在工作上越來越依賴行動裝置，並對業務連續性挑戰感到擔憂。為了解決這一問題，Samsung Care+ for Business將提供完整的裝置保護解決方案，以充分提高企業生產力。

Servify將負責該計畫的整體管理與施行，同時也負責與三星授權維修合作夥伴的系統整合。三星準備利用Servify的售後產品所有權體驗平臺提供長達三年的綜合保固期。**

企業享有的好處 數位化和全自動理賠流程 合約管理功能（客戶可以登入並查看詳細資訊，例如開始/結束日期、保障範圍、承保裝置等） 大宗理賠上傳功能

Servify創辦人Sreevathsa Prabhakar表示：「我們很高興能與三星合作，在加拿大實施他們的B2B計畫。我們與三星的長期結盟關係涵蓋美國、東歐、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和印度等多個地區，這再次證明了三星對我們能力的信任。」

三星加拿大公司行動產品管理、服務和策略負責人Steven Cull表示：「當今企業正大量投資於行動裝置，我們相信，我們的職責就是以無縫、自動化的裝置管理工具，協助他們為解決任何問題做好準備。Samsung Care+ for Business由Servify平臺提供支援，依託於三星授權的實質損壞和液體入侵保護服務，將用事實證明對企業有益，因為企業需要預測裝置的使用壽命何時結束，判斷裝置是否容易出現安全漏洞，並在許多其他問題造成作業延遲之前解決這些問題。」

Samsung Care+ for Business為客戶提供無憂保護計畫、有保障的三星認證服務以及無憂的理賠和技術支援流程。

* https://www.statista.com/topics/4865/internet-usage-in-canada/#dossierKeyfigures

** 製造商的有限保固期為一年，加上長達兩年的延長保固之後，總保固期可長達三年。適用於某些三星裝置，包括Galaxy XCover和Tab Active系列裝置。對於實質損壞和液體侵入服務請求，在Samsung Care+ for Business的有效期內，每12個月允許兩(2)次承保理賠。

關於三星

三星電子加拿大公司透過產品和服務的變革性生態系統來激發加拿大人充分發揮潛力，為其互聯生活的各個方面提供創新和獨特的設計。公司正在重新塑造電視、智慧型手機和穿戴式裝置、平板電腦和數位電器的世界。2022年，在Léger的企業聲譽研究中，三星被列為加拿大「最具聲譽的公司」之一。三星屢獲殊榮的企業捐贈計畫致力於幫助改變加拿大人的生活，幫助解決加拿大全國各地社區的公共教育和健康相關問題。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.Samsung.ca。

關於Servify

Servify透過其產品生命週期管理平臺整合了多個OEM品牌及其銷售和服務生態系統，以提供卓越的售後服務體驗。自2015年開始，總部位於印度的Servify在全球多個國家發展業務，與超過75個OEM品牌合作，其中包括頂尖行動裝置品牌、零售商、分銷商、保險公司、服務提供者和營運商。Servify平臺每月處理超過300萬筆交易，超過25萬平臺用戶分佈在世界各地的零售商、服務中心、客服中心和管理團隊中，為數百萬消費者提供服務。

有關Servify的更多資訊，請造訪www.servify.tech。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。