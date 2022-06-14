Servify在加拿大启动Samsung Care+ for Business计划

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球人工智能驱动式产品所有权体验平台Servify宣布与三星电子加拿大公司(Samsung Electronics Canada)合作，推出面向企业设备的高级保护计划：Samsung Care+ for Business。该服务专为加拿大全国范围的企业和政府客户而设计。

继去年在美国市场成功推出Samsung B2B计划并获得好评之后，双方开始将合作关系扩展到加拿大市场，预计到2023年，加拿大将有超过90%的人成为数字原住民。*

过去两年，随着远程办公从“新常态”变为“现状”，企业越来越依赖移动设备开展工作，并对业务连续性挑战感到担忧。为了解决这一问题，Samsung Care+ for Business将提供完整的设备保护解决方案，以充分提高企业生产力。

Servify将负责该计划的整体管理与施行，同时也负责与三星授权维修合作伙伴的系统集成。三星准备利用Servify的售后产品所有权体验平台提供长达三年的综合保修期。**

企业享有的好处 数字化和全自动理赔流程 合同管理功能（客户可以登录并查看详细信息，例如开始/结束日期、保修范围、承保设备等） 批量理赔上传功能

Servify创始人Sreevathsa Prabhakar表示：“我们很高兴能与三星合作，在加拿大实施他们的B2B计划。我们与三星的持续联盟涵盖美国、东欧、沙特、阿联酋和印度等多个地区，这再次证明了三星对我们能力的信任。”

三星加拿大公司移动产品管理、服务和战略负责人Steven Cull表示：“当今企业正在对设备进行大规模投入，我们相信，我们应该通过无缝、自动化的设备管理工具帮助他们为解决任何问题做好准备。Samsung Care+ for Business由Servify平台提供支持，依托于三星授权的物理损坏和液体入侵保护服务，将用事实证明对企业有益，因为企业需要预测设备何时达到使用寿命，确定设备是否容易出现安全漏洞，并在许多其他问题造成运营延迟之前解决这些问题。”

Samsung Care+ for Business为客户提供无忧保护计划、有保障的三星认证服务以及无忧的理赔和技术支持流程。

* https://www.statista.com/topics/4865/internet-usage-in-canada/#dossierKeyfigures

** 制造商的有限保修期为一年，加上长达两年的延长保修之后，总保修期可长达三年。适用于某些三星设备，包括Galaxy XCover和Tab Active系列设备。对于物理损坏和液体侵入服务请求，在Samsung Care+ for Business的有效期内，每12个月允许两(2)次承保理赔。

关于三星

三星电子加拿大公司通过产品和服务的变革性生态系统来激发加拿大人充分发挥潜力，为其互联生活的各个方面提供创新和独特的设计。公司正在重新塑造电视、智能手机和可穿戴设备、平板电脑和数字电器的世界。2022年，在Léger的企业声誉研究中，三星被列为加拿大“最具声誉的公司”之一。三星屡获殊荣的企业捐赠计划致力于帮助改变加拿大人的生活，帮助解决加拿大全国各地社区的公共教育和健康相关问题。如需了解更多信息，请访问www.Samsung.ca。

关于Servify

Servify通过其产品生命周期管理平台整合了多个OEM品牌及其销售和服务生态系统，以提供卓越的售后服务体验。自2015年开始，总部位于印度的Servify在全球多个国家开展业务，与超过75个OEM品牌合作，其中包括顶级移动设备品牌、零售商、分销商、保险公司、服务提供商和运营商。Servify平台每月处理超过300万笔交易，超过25万平台用户分布在世界各地的零售商、服务中心、呼叫中心和管理团队中，为数百万消费者提供服务。

有关Servify的更多信息，请访问www.servify.tech。

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