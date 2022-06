Servify implanta Samsung Care+ for Business no Canadá

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Servify, um plataforma global de experiência de aquisição de produto guiada por IA, anunciou sua parceria com a Samsung Electronics Canada para implantação do seu plano de proteção premium para dispositivos empresariais: Samsung Care+ for Business. O serviço foi desenvolvido exclusivamente para empresas do país e clientes governamentais.

Após um bem-sucedido lançamento no ano passado nos Estados Unidos, onde o programa B2B da Samsung foi bem recebido, a parceria agora está entrando no mercado canadense, que está a caminho de ver mais de 90 por cento dos canadenses se tornando nativos digitais até o fim de 2023.*

Como o trabalho remoto passou de “novo normal” para “status quo” nos últimos dois anos, empresas testemunharam uma dependência cada vez maior dos dispositivos portáteis no trabalho e estão preocupadas com questões de continuidade comercial. Para resolver isso, o Samsung Care+ for Business visa proporcionar uma solução completa de proteção de dispositivos, maximizando desta forma a produtividade das empresas.

A Servify será responsável pelo gerenciamento e administração geral do programa, colaborando com a assistência técnica da Samsung na integração de sistemas. Tirando proveito da plataforma pós-vendas de experiência de aquisição de produtos da Servify, a Samsung está pronta para oferecer proteção com um tempo de proteção combinado de até 3 anos.**

Benefícios para as empresas Processo de solicitações digital e totalmente automatizado Recurso de gerenciamento de contratos (o cliente pode fazer login e exibir detalhes como data de início/fim, cobertura, dispositivo protegido, etc.). Recurso de upload de solicitações em lote

“Estamos animados com a parceira com a Samsung em seu programa B2B para o Canadá. Nossa duradoura aliança com a Samsung abrange várias regiões, incluindo os Estados Unidos, Leste Europeu, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Índia, o que reforça a confiança da Samsung em nossa capacidade”, disse Sreevathsa Prabhakar, fundador da Servify.

“As empresas de hoje estão fazendo investimentos significativos em dispositivos, e nós acreditamos que nossa missão é ajudá-las a estarem preparadas para quaisquer problemas com ferramentas de gerenciamento automatizadas e totalmente integradas. O Samsung Care+ for Business, habilitado pela plataforma da Servify e com suporte da assistência técnica autorizada da Samsung na proteção contra danos e entrada de líquidos, se mostrará benéfico para as empresas, à medida que estas precisam prever quando os dispositivos estão chegando ao final de sua vida útil, determinar se estão vulneráveis a falhas de segurança e resolver um grande número de outros problemas antes que eles se transformem em atrasos na operação”, disse Steven Cull, chefe de Gerenciamento de Produtos, Serviços e Estratégia de Produtos Móveis da Samsung Canada.

O Samsung Care+ for Business oferece aos clientes um plano de proteção livre de preocupações, atendimento certificado pela Samsung garantido e processos simplificados para solicitações e suporte técnico.

* https://www.statista.com/topics/4865/internet-usage-in-canada/#dossierKeyfigures

** A garantia limitada do fabricante é de 1 ano, com mais até 2 anos de garantia estendida - perfazendo um total de 3 anos de garantia. Disponível para alguns dispositivos Samsung, incluindo Galaxy XCover e Tab Active Series. No caso de solicitações de assistência relacionadas a danos físicos e entrada de líquidos, a cobertura é de 2 (duas) solicitações a cada período de 12 meses durante a vigência do Samsung Care+ for Business.

Sobre a Samsung

A Samsung Electronics Canada inspira canadenses a atingirem todo o seu potencial graças a um ecossistema de produtos e serviços transformadores que trazem inovação e design diferenciado a todos os aspectos de suas vidas conectadas. A empresa está redefinindo o mundo das TVs, smartphones, dispositivos acessórios, tablets e dispositivos digitais. Em 2022, a Samsung foi classificada como uma das empresas “Mais respeitadas do Canadá”, conforme um estudo de reputação empresarial da Léger. Comprometida a ajudar a fazer a diferença na vida dos canadenses, as premiadas iniciativas empresariais de doações da Samsung apoiam a educação pública e questões de saúde em várias comunidades de todo o país. Para saber mais, acesse www.samsung.ca.

Sobre a Servify

A Servify integra várias marcas OEM e seu ecossistema de vendas e serviços através de sua plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do produto, para oferecer excelente experiência de serviço pós-venda. Fundada em 2015 e sediada na Índia, a Servify tem ampliado seu alcance em diversos países do globo, fazendo parcerias com mais de 75 marcas OEM incluindo as principais marcas de dispositivos móveis, varejistas, distribuidores, seguradoras, fornecedores de serviço e operadoras. A plataforma Servify processa mais de 3 milhões de transações mensalmente, com mais de 250 mil usuários da plataforma distribuídos entre varejistas, centros de serviços, centros de contato e equipes administrativas mundialmente, atendendo milhões de consumidores.

Informações adicionais sobre a Servify estão disponíveis em www.servify.tech.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.