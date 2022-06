Lovell Minnick Partners conclut un partenariat stratégique avec London & Capital

PHILADELPHIE et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Lovell Minnick Partners (« LMP »), une société de capital-investissement spécialiste des investissements dans les services financiers, les technologies financières et les services commerciaux connexes, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir une participation majoritaire dans London & Capital. London & Capital est un gestionnaire indépendant de patrimoine et d'actifs, basé à Londres, qui gère 4,1 milliards de livres sterling d'actifs. Dans le cadre de la transaction, l'équipe de direction de London & Capital continuera à diriger l'entreprise et conservera une participation minoritaire importante. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

London & Capital joue un rôle de premier plan dans le secteur londonien de la gestion de patrimoine depuis plus de 30 ans, en se spécialisant sur le service aux particuliers et aux institutions nationaux et internationaux haut de gamme (« HNW » pour high-net-worth) et très haut de gamme (« UHNW » pour ultra-high-net-worth), dont beaucoup ont des liens avec les États-Unis. London & Capital a fortement augmenté ses actifs sous gestion, ses revenus et ses bénéfices au cours des cinq dernières années, étendu ses services en Europe pour soutenir ses clients après le Brexit, et développé plusieurs nouveaux services et solutions technologiques pour sa clientèle en développement. La société est désormais au service de plus de 800 clients privés et institutionnels. Sur les 120 employés de la société, plus de 50 sont des spécialistes de l'investissement et des conseillers financiers qui travaillent directement avec les clients.

« Nous avons choisi de nous associer à LMP en raison de l'excellente expérience de la société en matière de collaboration avec les équipes de direction pour développer et renforcer les sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs. Leur grande expérience dans ce domaine et notre sens des valeurs et de la culture partagées cadrent parfaitement avec notre volonté de fournir un service et une expérience exceptionnels à nos clients », a déclaré Guy McGlashan, directeur général de London & Capital. « Nous sommes en train de vivre un moment passionnant de notre évolution en tant que société, et le fait d'attirer l'investissement privé ainsi que le soutien opérationnel offert par LMP nous permettra d'élargir nos solutions clients, de nous développer à l'international, d'investir dans la technologie et de recruter de nouvelles équipes. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de LMP ».

« Le succès et la stabilité de longue date de London & Capital reflètent leur approche globale et orientée client de la gestion de patrimoine et d'actifs », a déclaré Spencer Hoffman, associé chez LMP. « Leurs excellentes relations clients, leur forte culture et leurs équipes talentueuses les positionnent de manière optimale pour développer une croissance organique et inorganique sur des marchés largement fragmentés, tant au niveau local qu'international ».

« Daniel aurait été très heureux de voir le succès continu de l'entreprise et de constater qu'elle entre dans cette nouvelle phase », a déclaré Elaine Freedman, épouse du défunt fondateur de London & Capital, Daniel Freedman. « Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec LMP et leur souhaitons, ainsi qu'à l'équipe de direction, beaucoup de succès pour les années à venir ».

La transaction devrait se conclure dans le courant du quatrième trimestre 2022, sous réserve des examens et approbations réglementaires usuels. Raymond James Financial International Limited a agi comme conseiller financier auprès de LMP et Spencer House Partners a agi comme conseiller financier auprès de London & Capital. Proskauer Rose LLP a agi comme conseiller juridique auprès de LMP et Charles Russell Speechlys a agi comme conseiller juridique auprès de London & Capital. Wallace LLP et Cavendish Corporate Finance LLP ont été respectivement les conseillers juridiques et financiers de la famille Freedman.

À propos de London & Capital

Fondée en 1986, London & Capital se spécialise en gestion de patrimoine et d'actifs pour une clientèle privée et institutionnelle. La société aide ses clients à élaborer des stratégies financières, à investir en se focalisant sur la préservation du capital et à faire du reporting mondial clair et concis. De nombreux clients privés de London & Capital ont des activités internationales et possèdent des finances, des intérêts commerciaux, des biens immobiliers et des familles dans plusieurs pays. La société est un leader reconnu du secteur du conseil pour les personnes en lien avec les États-Unis.

L'activité institutionnelle de London & Capital offre une offre complète de gestion d'actifs de bout en bout pour ses clients des compagnies d'assurance principalement. Cela va de l'identification des objectifs d'investissement et du goût du risque à la construction et à la gestion du portefeuille, en passant par le suivi et le reporting. L'expertise approfondie de la société dans le domaine de l'assurance garantit également une adaptation des portefeuilles aux exigences commerciales de ses clients.

Avec des bureaux à Londres, Barcelone et la Barbade, London & Capital est l'un des rares gestionnaires de patrimoine et d'actifs basés au Royaume-Uni à être réglementé par la FCA, la SEC et la CNMV.

À propos de LMP

LMP est une société de capital-investissement orientée investissements dans les services financiers, les technologies financières et les services commerciaux connexes. Nous formons des partenariats avec des équipes de direction exceptionnelles pour les aider à développer leurs entreprises et créer de la valeur pour les investisseurs en associant des initiatives de croissance, des activités stratégiques et des améliorations opérationnelles. Depuis notre création en 1999, nous sommes devenus un leader dans l'espace que nous avons choisi, en levant 3,5 milliards de dollars de capital engagé auprès d'investisseurs institutionnels de premier plan.

Nous cherchons à investir dans des entreprises orientées gestion et croissance qui couvrent les chaînes d'approvisionnement des produits d'investissement, des produits d'assurance, des produits de crédit et des paiements. Parmi les domaines dans lesquels nous nous spécialisons, citons la technologie financière, les paiements, le courtage et les services d'assurance, la gestion de patrimoine et d'actifs et les services commerciaux connexes.

