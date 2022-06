Lovell Minnick Partners schließt strategische Partnerschaft mit London & Capital

PHILADELPHIA, USA & LONDON, GB--(BUSINESS WIRE)--Lovell Minnick Partners („LMP“), ein Private-Equity-Unternehmen, das auf Investitionen in Finanzdienstleistungen, Finanztechnologie und damit verbundene Unternehmensdienstleistungen spezialisiert ist, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an London & Capital bekannt. London & Capital ist ein unabhängiger, in London ansässiger Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Milliarden britischen Pfund. Im Rahmen der Transaktion wird das Managementteam von London & Capital das Unternehmen auch weiterhin leiten und eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

London & Capital steht seit über 30 Jahren an der Spitze des Londoner Vermögensverwaltungssektors und ist auf die Betreuung inländischer und internationaler vermögender und sehr vermögender Privatpersonen, darunter viele mit US-Bezug, und Institutionen spezialisiert. London & Capital hat in den letzten fünf Jahren sein verwaltetes Vermögen, seinen Umsatz und seinen Gewinn stark gesteigert, seine Dienstleistungen auf Europa ausgedehnt, um seine Kunden nach dem Brexit zu unterstützen, und zahlreiche neue Dienstleistungen und Technologielösungen für seinen wachsenden Kundenstamm entwickelt. Das Unternehmen betreut heute über 800 private und institutionelle Kunden. Von den 120 Mitarbeitern des Unternehmens sind mehr als 50 engagierte Anlageexperten und Finanzberater, die direkt mit den Kunden zusammenarbeiten.

„ Wir haben uns für eine Partnerschaft mit LMP entschieden, weil das Unternehmen eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Managementteams zur Skalierung und Verbesserung von Vermögensverwaltungsunternehmen vorweisen kann. Die große Erfahrung des Unternehmens in diesem Bereich sowie die gemeinsamen Werte und die Kultur stimmen mit unserem Fokus auf außergewöhnliche Dienstleistungen und Erfahrungen für unsere Kunden überein“, so Guy McGlashan, Chief Executive Officer bei London & Capital. „ Wir befinden uns an einem spannenden Punkt in unserer Entwicklung als Unternehmen, und die privaten Investitionen sowie die operative Unterstützung, die LMP bietet, versetzen uns in die Lage, unsere Kundenlösungen zu erweitern, international zu wachsen, in Technologie zu investieren und neue Teams einzustellen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem LMP-Team“.

„ Der langjährige Erfolg und die Stabilität von London & Capital sind ein Beweis für ihren umfassenden und kundenorientierten Ansatz in der Vermögensverwaltung“, so Spencer Hoffman, Partner bei LMP. „ Ihre ausgezeichneten Kundenbeziehungen, ihre starke Kultur und ihre talentierten Teams positionieren sie herausragend für organisches und anorganisches Wachstum in den weitgehend fragmentierten Märkten sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene.“

„ Daniel hätte sich sehr über den anhaltenden Erfolg des Unternehmens in dieser neuen Phase gefreut“, erklärte Elaine Freedman, die Ehefrau des verstorbenen Gründers von London & Capital, Daniel Freedman. „ Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit LMP und wünschen ihnen und dem Managementteam viel Erfolg für die Zukunft.“

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen. Raymond James Financial International Limited fungierte als Finanzberater für LMP und Spencer House Partners als Finanzberater für London & Capital. Proskauer Rose LLP fungierte als Rechtsberater von LMP und Charles Russell Speechlys als Rechtsberater von London & Capital. Wallace LLP und Cavendish Corporate Finance LLP fungierten als Rechts- bzw. Finanzberater der Familie Freedman.

Über London & Capital

London & Capital wurde 1986 gegründet und betreut als spezialisierter Vermögensverwalter private und institutionelle Kunden. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung von Finanzstrategien, bei Investitionen mit Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt sowie bei der Bereitstellung klarer, präziser globaler Berichte. Viele der Privatkunden von London & Capital sind international und verfügen über Finanzen, Geschäftsinteressen, Immobilien und Familien in mehreren Ländern. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer bei der Beratung von US-Connected Persons.

Die institutionelle Sparte von London & Capital bietet ihren Kunden, die überwiegend Versicherungsunternehmen sind, ein umfassendes Angebot für die Vermögensverwaltung. Von der Festlegung der Anlageziele und der Risikobereitschaft über den Aufbau und die Verwaltung des Portfolios bis hin zur laufenden Überwachung und Berichterstattung. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Versicherungsbereich gewährleistet, dass die Portfolios genau auf die geschäftlichen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

London & Capital betreibt Niederlassungen in London, Barcelona und Barbados ist einer der wenigen britischen Vermögensverwalter, die im Vereinigten Königreich (FCA), den USA (SEC) und der EU (CNMV) reguliert sind.

Über LMP

LMP ist ein Private Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungen, Finanztechnologie und damit verbundene Unternehmensdienstleistungen konzentriert. Wir arbeiten mit herausragenden Managementteams zusammen, um das Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen und durch eine Kombination aus Wachstumsinitiativen, strategischen Aktivitäten und operativen Verbesserungen Mehrwert für die Investoren zu schaffen. Seit unserer Gründung im Jahr 1999 haben wir uns zu einem führenden Unternehmen in der von uns gewählten Branche entwickelt und 3,5 Milliarden US-Dollar an zugesagtem Kapital von führenden institutionellen Investoren aufgebracht.

Wir sind bestrebt, in managementgesteuerte, wachstumsorientierte Unternehmen zu investieren, die die Lieferketten von Anlageprodukten, Versicherungsprodukten, Kreditprodukten und Zahlungen abdecken. Zu den Segmenten, auf die wir uns spezialisiert haben, gehören Finanztechnologie, Zahlungsverkehr, Versicherungsvermittlung und -dienstleistungen, Vermögensverwaltung und damit verbundene Unternehmensdienstleistungen.

