Global Atlantic宣佈在亞洲的第二筆再保險交易

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的金融服務公司Global Atlantic Financial Group（簡稱“Global Atlantic”）今天宣佈與一流的新加坡保險公司簽訂資產密集型流動再保險交易協定。這是Global Atlantic繼2021年7月與安盛香港(AXA Hong Kong)簽訂48億美元的大宗再保險交易之後，在亞洲達成的第二筆再保險交易。本次交易透過Global Atlantic位於百慕達的子公司Global Atlantic Assurance Limited執行。

Global Atlantic共同總裁Manu Sareen表示：「我們以客戶為中心、以合作夥伴關係為基礎的業務方式在亞太地區廣受好評。我們對本次交易達成的新合作關係感到非常自豪，並看到了未來在流動和大宗交易中，將資金部署於養老保險和資產密集型壽險和年金產品的無限機會和巨大潛力。」

Global Atlantic憑藉其一流的資產負債管理(ALM)、風險和投資管理能力，為客戶打造量身裁製的解決方案，已成為人壽和年金市場首屈一指的再保險公司。自2004年成立以來，該公司已經為約750億美元的資產提供再保險。

關於Global Atlantic

Global Atlantic Financial Group是美國人壽保險和年金業的領導者，為個人和機構的需求提供服務。憑藉差異化的投資和風險管理能力、深厚的客戶關係和強大的財務基礎，公司在提供可靠的增值解決方案和長期成長方面締造了不俗的記錄。Global Atlantic是KKR (NYSE: KKR)擁有多數股權的子公司。KKR是首屈一指的全球投資公司，為多個策略領域提供資產管理和資本市場解決方案。

Global Atlantic Financial Group (Global Atlantic)是The Global Atlantic Financial Group LLC及其子公司的行銷名稱。

再保險交易由Global Atlantic Assurance Limited、Global Atlantic Re Limited、Commonwealth Annuity and Life Insurance Company或其附屬公司執行。根據適用法律的要求，再保險服務由The Global Atlantic Financial Group LLC的特許再保險仲介和子公司Global Atlantic Risk Advisors, L.P.提供。

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