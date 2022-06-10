Global Atlantic宣布在亚洲的第二笔再保险交易

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的金融服务公司Global Atlantic Financial Group（简称“Global Atlantic”）今天宣布与领先的新加坡保险公司签订资产密集型流动再保险交易协议。这是Global Atlantic继2021年7月与安盛香港(AXA Hong Kong)签订48亿美元的大宗再保险交易之后，在亚洲达成的第二笔再保险交易。本次交易通过Global Atlantic位于百慕大的子公司Global Atlantic Assurance Limited执行。

Global Atlantic联席总裁Manu Sareen表示：“我们以客户为中心、以合作伙伴关系为基础的业务方式在亚太区广受好评。我们对本次交易达成的新合作关系感到非常自豪，并看到了未来在流动和大宗交易中，将资本部署于养老保险和资产密集型寿险和年金产品的无限机会和巨大潜力。”

Global Atlantic凭借其领先的资产负债管理(ALM)、风险和投资管理能力，为客户打造量身定制的解决方案，已成为人寿和年金市场领先的再保险公司。自2004年成立以来，该公司已经为约750亿美元的资产提供了再保险。

关于Global Atlantic

Global Atlantic Financial Group是美国人寿保险和年金行业的领导者，为个人和机构的需求提供服务。凭借差异化的投资和风险管理能力、深厚的客户关系和强大的财务基础，公司在提供可靠的增值解决方案和帮助客户实现长期增长方面创造了不俗的记录。Global Atlantic是KKR (NYSE: KKR)拥有多数股权的子公司。KKR是领先的全球投资公司，为多个战略领域提供资产管理和资本市场解决方案。

Global Atlantic Financial Group (Global Atlantic)是The Global Atlantic Financial Group LLC及其子公司的营销名称。

再保险交易由Global Atlantic Assurance Limited、Global Atlantic Re Limited、Commonwealth Annuity and Life Insurance Company或其附属公司执行。根据适用法律的要求，再保险服务由The Global Atlantic Financial Group LLC的特许再保险中介和子公司Global Atlantic Risk Advisors, L.P.提供。

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