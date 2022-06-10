輝淩藥品宣佈新的Olamkicept開發合作關係

瑞士聖普雷克斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--輝淩藥品(Ferring Pharmaceuticals)今天宣佈與I-Mab達成策略性合作，進一步開發olamkicept在發炎性腸道疾病(IBD)和相關發炎病症中的應用。

Olamkicept是第一個也是唯一一個臨床階段的選擇性介白素-6抑制劑，透過反式信號傳導機制發揮作用。介白素-6與一些發炎性疾病有關，如IBD。2021年，歐洲克隆氏症和結腸炎組織(ECCO)會議上公佈了評估olamkicept對活動性潰瘍性結腸炎(UC)患者療效和安全性的第二期研究的正面結果。

此前，輝淩在2016年與I-Mab簽訂授權合約，授予I-Mab在大中華區和韓國開發olamkicept和進行商業化的獨家權利。這項新的合作使輝淩能夠在全球投資開發olamkicept，並為I-Mab提供了在預先確定的開發里程碑上與輝淩合作開發olamkicept的選擇。這項交易的財務細節未揭露。

輝淩研究所所長兼輝淩藥品全球藥物發現和外部創新資深副總裁Araz Raoof表示：「輝淩致力於開發新的療法，特別是在包括發炎性腸道疾病在內的複雜病症患者的需求尚未得到滿足的地方。隨著我們繼續投資於腸胃疾病專業領域，很高興能夠擴大雙方的合作並在全球推動olamkicept的進展。」

關於輝淩藥品

輝淩藥品是研究型專業生物製藥集團，致力於幫助全世界的人建立家庭並擁有更加美好的生活。輝淩總部位於瑞士聖普雷，是生殖醫學和孕產婦健康以及腸胃和泌尿專科領域的領導者。輝淩為孕產婦和嬰兒開發治療藥物已逾50年，產品陣容涵蓋從受孕到分娩的各種治療。輝淩是未上市公司，成立於1950年，目前在全球擁有約6,000名員工，在近60個國家擁有自營子公司，產品銷往110個國家。

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