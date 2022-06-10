辉凌医药宣布新的Olamkicept开发合作关系

瑞士圣普雷克斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--辉凌医药(Ferring Pharmaceuticals)今天宣布与I-Mab达成战略合作，进一步开发olamkicept在炎性肠病(IBD)和相关炎症中的应用。

Olamkicept是第一个也是唯一一个临床阶段的选择性白细胞介素-6抑制剂，通过反信号传导机制发挥作用。白细胞介素-6与一些炎性疾病有关，如IBD。2021年，欧洲克罗恩病和结肠炎组织(ECCO)会议上公布了一项评估olamkicept对活动性溃疡性结肠炎(UC)患者疗效和安全性的2期研究的积极结果。

此前，辉凌在2016年与I-Mab签订了一份许可协议，授予I-Mab在大中华区和韩国开发和商业化olamkicept的独家权利。这项新的合作使辉凌能够在全球范围内投资开发olamkicept，并为I-Mab提供了在预先确定的开发里程碑上与辉凌合作开发olamkicept的选择。这项交易的财务细节未予披露。

辉凌研究所所长兼辉凌医药全球药物发现和外部创新高级副总裁Araz Raoof表示：“辉凌致力于开发新的疗法，特别是在包括炎性肠病在内的复杂病症患者的需求尚未得到满足的地方。随着我们继续投资于我们的胃肠病专业领域，很高兴能够扩大双方的合作并在全球范围内推动olamkicept的进展。”

关于辉凌医药

辉凌医药是一家研究型专业生物制药集团，致力于帮助全世界人民建立家庭并拥有更加美好的生活。辉凌总部位于瑞士圣普雷，是生殖医学和孕产妇健康以及胃肠和泌尿专科领域的领导者。辉凌为孕产妇和婴儿开发治疗药物已逾50年，产品阵容涵盖从受孕到分娩的各种治疗。辉凌是一家未上市的公司，成立于1950年，目前在全球拥有约6,000名员工，在近60个国家拥有自营子公司，产品销往110个国家。

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