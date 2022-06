Ferring Anuncia Nova Cooperação para o Desenvolvimento do Olamkicept

SAINT-PREX, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Ferring Pharmaceuticals anunciou hoje que iniciou em uma cooperação estratégica com a I-Mab para desenvolver ainda mais o olamkicept na doença inflamatória intestinal (IBD) e condições inflamatórias relacionadas.

O olamkicept é o primeiro e único inibidor seletivo de interleucina-6 de estágio clínico que funciona por meio do mecanismo de trans-sinalização. A interleucina-6 está associada a uma série de condições inflamatórias, como a IBD. Em 2021, os resultados positivos de um estudo de fase 2 avaliando a eficácia e a segurança do olamkicept em pacientes com colite ulcerativa (UC) ativa foram apresentados no encontro da Organização Europeia de Crohn e Colite (ECCO).

A Ferring já havia assinado um contrato de licença com a I-Mab em 2016 que concedia à I-Mab direitos exclusivos para desenvolver e comercializar o olamkicept na Grande China e Coreia do Sul. Esta nova cooperação permite que a Ferring invista no desenvolvimento do olamkicept em todo o mundo e oferece uma opção para a I-Mab cooperar com a Ferring no futuro desenvolvimento do olamkicept em um marco de desenvolvimento pré-definido. Os detalhes financeiros desta transação não foram revelados.

"A Ferring está comprometida em desenvolver novas terapias onde as necessidades não satisfeitas permanecem para pacientes que vivem com condições médicas complexas, incluindo a doença inflamatória intestinal", disse Araz Raoof, Presidente do Ferring Research Institute e Vice-Presidente Sênior de Descoberta Global de Medicamentos e Inovação Externa da Ferring Pharmaceuticals. "Estamos animados em expandir nossa cooperação e avançar o olamkicept a nível mundial, à medida que continuamos investindo em nossa área de especialidade de gastroenterologia."

Sobre a Ferring Pharmaceuticals

A Ferring Pharmaceuticals é um grupo biofarmacêutico especializado direcionado à pesquisa, comprometido em ajudar as pessoas ao redor do mundo a formar famílias e viver uma vida melhor. Com sede em Saint-Prex, Suíça, a Ferring é líder em medicina reprodutiva e saúde materna e em áreas de especialidade em gastroenterologia e urologia. A Ferring vem desenvolvendo tratamentos para mães e bebês há mais de 50 anos e possui um portfólio que abrange desde a concepção até o nascimento. Fundada em 1950, a Ferring, de propriedade privada, emprega agora cerca de 6.000 pessoas em todo o mundo, tem suas próprias subsidiárias operacionais em quase 60 países e comercializa seus produtos em 110 países.

Leia mais em www.ferring.com, ou se conecte conosco no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.