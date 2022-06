SAINT-PREX, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerking is aangegaan met I-Mab om olamkicept verder te ontwikkelen bij inflammatoire darmaandoeningen (IBD) en gerelateerde inflammatoire aandoeningen.

Olamkicept is de eerste en enige selectieve interleukine-6-remmer in het klinische stadium die werkt via het transsignaleringsmechanisme. Interleukine-6 ​​wordt in verband gebracht met een aantal ontstekingsaandoeningen, zoals IBD. In 2021 werden tijdens de bijeenkomst van de European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) positieve resultaten gepresenteerd van een fase 2-onderzoek waarin de werkzaamheid en veiligheid van olamkicept bij patiënten met actieve colitis ulcerosa (UC) werden geëvalueerd.

