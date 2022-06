Ferring annonce une nouvelle collaboration pour le développement de l'Olamkicept

SAINT-PREX, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Ferring Pharmaceuticals a annoncé aujourd'hui avoir conclu une collaboration stratégique avec I-Mab pour poursuivre le développement de l'olamkicept dans les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) et les affections inflammatoires connexes.

Olamkicept est le premier et le seul inhibiteur sélectif de l'interleukine-6 au stade clinique qui agit grâce au mécanisme de trans-signalisation. L'interleukine-6 est associée à un certain nombre de maladies inflammatoires, telles que les MII. En 2021, les résultats positifs d'une étude de Phase 2 évaluant l'efficacité et l'innocuité de l'olamkicept chez des patients atteints de colite ulcéreuse (CU) active ont été présentés lors de la réunion de l'Organisation européenne des maladies de Crohn et de la Colite (ECCO).

Auparavant, Ferring avait conclu un accord de licence avec I-Mab en 2016 accordant à I-Mab les droits exclusifs pour développer et commercialiser l'olamkicept en Grande Chine et en Corée du Sud. Cette nouvelle collaboration permet à Ferring d'investir dans le développement de l'olamkicept à l'échelle mondiale et offre une possibilité à I-Mab de collaborer avec Ferring pour le développement futur de l'olamkicept à une étape de développement prédéfinie. Les données financières de cet accord n'ont pas été divulguées.

« Ferring s'engage à développer de nouvelles thérapies lorsque des besoins non satisfaits subsistent pour les patients présentant des pathologies complexes, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin », a déclaré Araz Raoof, président du Ferring Research Institute et vice-président principal de la découverte mondiale de médicaments et de l'innovation externe chez Ferring Pharmaceuticals. « Nous sommes très excités à l'idée d'élargir notre collaboration et de faire progresser l'olamkicept à l'échelle mondiale, alors que nous continuons à investir dans notre domaine de spécialité, à savoir la gastro-entérologie ».

À propos de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique spécialisé, orienté vers la recherche, qui s'engage à aider les gens du monde entier à fonder des familles et à vivre mieux. Basé à Saint-Prex, en Suisse, Ferring est un leader dans le domaine de la médecine reproductive et de la santé maternelle, ainsi que dans les domaines spécialisés de la gastro-entérologie et de l'urologie. Ferring développe des traitements pour les mères et les bébés depuis plus de 50 ans et possède un portefeuille couvrant les traitements de la conception à la naissance. Fondée en 1950, la société privée Ferring emploie aujourd'hui environ 6 000 personnes dans le monde, possède ses propres filiales d'exploitation dans près de 60 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.

