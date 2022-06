Alpega Group verwerft Road Heroes Truck Driver Platform

WENEN--(BUSINESS WIRE)--Alpega Group, een toonaangevend Europees SaaS-softwarebedrijf voor de transportsector, heeft vandaag aangekondigd dat het overeenstemming heeft bereikt over de overname van Road Heroes, het Truck Driver Platform van Pinetco. Road Heroes is een gespecialiseerde vacaturesite die vrachtwagenchauffeurs in contact brengt met potentiële werkgevers..

Met de huidige wereldwijde druk in de toeleveringsketen zorgen tekorten aan chauffeurs in toenemende mate voor het knelpunt dat niet zal verdwijnen zodra de productie weer toeneemt binnen toeleveringsketens die anderszins open zijn. Hoewel Alpega de expediteurs de mogelijkheid biedt om vervoerders te contracteren voor de lange termijn door biedingen te spotten via zijn TMS-oplossingen en enkele van de grootste vrachtbeurzen in Europa beheert, is het probleem van chauffeurstekorten nog steeds een blokkade in de keten.

Naar schatting heeft Europa vandaag een tekort van 400.000 vrachtwagenchauffeurs. De redenen hiervoor zijn goed gedocumenteerd, variërend van een generationeel pensioen van oudere chauffeurs, een gebrek aan evenwicht tussen werk en privéleven dat wordt gezocht door jongere chauffeurs, moeilijkheden in de werkomgeving als gevolg van verkeersopstoppingen en zelfs gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in grote steden. Veel jongere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in autorijden, hebben zojuist 'nee, bedankt' gezegd.

Road Heroes by Alpega biedt een Europees platform voor verhuurbedrijven en potentiële chauffeurs zodat deze zich kunnen laten zien via 'waarom wij' en 'waarom ik', in een poging beide partijen een concurrentievoordeel te geven om aan de marktbehoeften te voldoen. Het platform wordt geleverd met veel informatie binnen handbereik, waardoor een specifieke match tussen vacatures en vrachtwagenchauffeurs mogelijk is om de relevantie te maximaliseren.

Efficiëntie van toeleveringsketens, met name het transportgedeelte van de toeleveringsketen, wordt in toenemende mate een aandachtspunt naarmate de vraag naar goederen groeit, de congestie op de snelwegen omhoogschiet en de inflatie elke portemonnee in de wereld raakt. Tel daarbij op de milieugevolgen van lege vrachtwagens op de weg en de onnodige koolstofuitstoot die vrachtwagens produceren.

Door de juiste vrachtwagens op het juiste moment met volledige ladingen op de juiste plaats te kunnen hebben, ze zo efficiënt mogelijk te laten laden en lossen, en die vrachtwagens vervolgens zonder stilstand of 'lege backhauls' de volgende lading naar de volgende locatie te laten brengen, verlicht de spanning in de toeleveringsketen.

”Bij Alpega zien we onze verantwoordelijkheid jegens de transportsector als een holistische verantwoordelijkheid waarbij mensen, processen en de softwaretools betrokken zijn om goederen zo efficiënt mogelijk te vervoeren. Het verbinden van onze chauffeursgemeenschap met onze vervoerders, expediteurs en verladers is een rol die we willen en kunnen spelen en die natuurlijk bij ons past. Road Heroes is een volgende stap in onze inspanningen om het grootste digitale logistieke platform in Europa op te bouwen,” aldus Fabrice Douteaud, General Manager, Alpega Freight Exchanges.

De Road Heroes-transactie wordt naar verwachting in juni afgerond, met de beschikbaarheid van Road Heroes by Alpega gepland voor juli.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.