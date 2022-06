DOE dos EUA fecha empréstimo de US$ 504,4 milhões para projeto Advanced Clean Energy Storage para produção e armazenamento de hidrogênio

Advanced Clean Energy Storage I, LLC will develop the world’s largest industrial green hydrogen facility in central Utah. The hub will use Utah’s unique geological salt domes to store green hydrogen across two massive salt caverns, each capable of storing 150 gigawatt hours of energy. The long-duration energy storage capability of the salt caverns will help improve resource adequacy and decrease costs by capturing excess renewable power when it is abundant and dispatching it back on the grid when it is needed. The U.S. Department of Energy’s Loan Programs Office has closed a $504.4 million loan to the project. (Credit: Mitsubishi Power)

Advanced Clean Energy Storage I, LLC will develop the world’s largest industrial green hydrogen facility in central Utah. The hub will use Utah’s unique geological salt domes to store green hydrogen across two massive salt caverns, each capable of storing 150 gigawatt hours of energy. The long-duration energy storage capability of the salt caverns will help improve resource adequacy and decrease costs by capturing excess renewable power when it is abundant and dispatching it back on the grid when it is needed. The U.S. Department of Energy’s Loan Programs Office has closed a $504.4 million loan to the project. (Credit: Mitsubishi Power)

SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas e a Magnum Development anunciaram hoje o fechamento de uma garantia de empréstimo de US$ 504,4 milhões do Departamento de Programas de Empréstimo do DOE para o Advanced Clean Energy Storage I, LLC para desenvolver a maior instalação industrial de hidrogênio verde do mundo no centro de Utah. O empréstimo do DOE é o primeiro em mais de dez anos para um projeto de energia renovável.

Em abril de 2022, o Escritório de Programas de Empréstimos do DOE emitiu um compromisso condicional para o ACES I. O empréstimo foi encerrado em 3 de junho de 2022, destacando o compromisso da Administração e do Departamento de Energia em apoiar o setor de hidrogênio limpo. Este empréstimo ajuda a gerar um mercado viável para o hidrogênio e o tornará escalável no oeste dos Estados Unidos e na rede elétrica, criando a infraestrutura fundamental necessária para implantar essa fonte de energia com zero carbono.

“ A equipe da Advanced Clean Energy Storage, com seus parceiros da indústria de classe mundial, está entusiasmada em garantir este empréstimo do DOE para desenvolver a primeira fase do maior centro de energia renovável de hidrogênio do mundo”, disse Michael Ducker, vice-presidente sênior de infraestrutura de hidrogênio para Mitsubishi Power Americas e Presidente do Advanced Clean Energy Storage I. “ Esta etapa cria um caminho para acelerar o mercado de hidrogênio de longo prazo e o cenário de energia limpa para expandir a descarbonização nos Estados Unidos.”

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer M. Granholm, disse: “ Desde o primeiro dia do presidente Biden no cargo, o DOE tornou uma prioridade alavancar o potencial do Gabinete de Programas de Empréstimo para financiar tecnologias emergentes que implantarão energia limpa e confiável para os americanos. Acelerar a implantação comercial de hidrogênio limpo como uma solução de armazenamento de energia de emissão zero e de longo prazo é o primeiro passo para aproveitar seu potencial para descarbonizar nossa economia, criar empregos de energia limpa bem remunerados e permitir que mais energias renováveis ​​sejam adicionadas à rede”.

O centro Advanced Clean Energy Storage ajudará na transição de energia limpa, apoiando o Projeto IPP Renewed da Intermountain Power Agency, atualizando para uma usina de ciclo combinado de turbina a gás de 840 megawatts (MW) com capacidade para hidrogênio. A planta funcionará inicialmente com uma mistura de 30% de hidrogênio verde e 70% de gás natural a partir de 2025 e expandirá gradualmente para 100% de hidrogênio verde até 2045.

O centro produzirá até 100 toneladas por dia de hidrogênio verde a partir de energia renovável usando eletrólise. O hidrogênio verde pode então ser armazenado em duas enormes cavernas de sal, cada uma capaz de armazenar 150 gigawatts-hora (GWh) de energia, resultando no maior local de armazenamento de hidrogênio do mundo e fornecendo recursos para a mudança sazonal do excesso de energia renovável. A capacidade de armazenamento de energia de longa duração das cavernas de sal ajudará a melhorar a adequação dos recursos e diminuir os custos, capturando o excesso de energia renovável quando for abundante e despachando-o de volta à rede quando necessário.

“ Esta joint venture é histórica para a Mitsubishi Power Americas e o futuro da implantação global de hidrogênio”, declarou Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas. “ Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Magnum Development e fornecer o equipamento de hidrogênio para avançar ainda mais o hidrogênio livre de carbono como pedra angular do nosso futuro fornecimento de energia e ajudar a traçar o caminho para o zero líquido. Este projeto define o padrão-ouro da indústria para a implantação de hidrogênio, ajudando a combater os impactos das mudanças climáticas e a promover a prosperidade humana.”

O desenvolvimento e operação do centro Advanced Clean Energy Storage ajudará a estimular o desenvolvimento econômico local, criando até 400 empregos de construção local ao longo do ciclo de construção de três anos, e empregará 25 funcionários de operação e manutenção em tempo integral para fornecer operações e manutenção da instalação 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, a receita de impostos sobre a propriedade arrecadada pelo Condado de Millard, Utah, contribuirá para serviços que beneficiam todos os habitantes de Utah nas proximidades, que normalmente incluem aplicação da lei e resposta a emergências, infraestrutura e outros serviços.

“ A Magnum Development desfruta de um relacionamento sinérgico com a cidade de Delta e o condado de Millard desde 2008”, disse Craig Broussard, CEO da Magnum Development e ACES Delta. “ Além disso, os royalties pagos por nossas operações vão para nosso parceiro de propriedades minerais, a Utah School and Institutional Trust Lands Administration, para fornecer financiamento para o sistema educacional de Utah. Nas próximas três décadas, impostos e royalties significativos fluirão desta fase inicial de desenvolvimento de hidrogênio verde em nosso site.”

Para obter mais informações e manter-se atualizado sobre o desenvolvimento do centro de hidrogênio, visite www.aces-delta.com.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, no estado americano da Flórida, emprega mais de 2.300 especialistas e profissionais em geração e armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combaterem de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana na América do Norte, América Central e América do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás, vapor e turbinas aeroderivadas, trens de força e ilhas de energia, sistemas geotérmicos, desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos (photovoltaic, PV), controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para saber mais, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Magnum Development

A Magnum Development, LLC está desenvolvendo a única formação de sal de qualidade domal estilo “Costa do Golfo” conhecida no oeste dos Estados Unidos. A Magnum foi fundada em 2008 para criar um centro de energia centrado em torno de um grande e pouco conhecido corpo de sal perto de Delta, Utah. A viabilidade e lucratividade do local foram comprovadas com um negócio, o Magnum NGLs, LLC, que foi desenvolvido com sucesso, colocado à venda e vendido em 2015. Em março de 2018, a Magnum Development firmou uma joint venture com a Sawtooth, contribuindo com seus negócios de produtos refinados para uma participação de 8% na Sawtooth JV. Uma segunda joint venture foi formada com a Mitsubishi Power Americas, Inc. em 2019 para adicionar a produção e o armazenamento de energia livre de fósseis ao portfólio de produtos do centro de energia. À medida que cresce o centro de energia de Delta, Utah, a Magnum buscará parceiros estratégicos adicionais para ampliar os pontos fortes e os produtos da empresa.

Sobre a ACES Delta

ACES Delta é uma joint venture entre a Mitsubishi Power Americas e a Magnum Development. A ACES Delta está desenvolvendo o maior centro de energia renovável do mundo para produzir, armazenar e fornecer hidrogênio verde para o oeste dos Estados Unidos. Localizado em Delta, Utah, o centro Advanced Clean Energy Storage servirá como o maior centro de armazenamento e gás de hidrogênio do país, fornecendo inicialmente mais de 300 GWh de armazenamento de energia limpa renovável para a região. Para mais informações visite www.aces-delta.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.