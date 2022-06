Quotient Limited et Theradiag annoncent leur partenariat pour améliorer le diagnostic des maladies auto-immunes

CROISSY-BEAUBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER) (Paris:ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd'hui un partenariat avec Quotient Limited, une société de diagnostic au stade commercial, dans le cadre duquel les deux sociétés s'associeront pour améliorer le diagnostic des maladies auto-immunes en s'appuyant sur la plateforme MosaiQ de Quotient.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Theradiag fournira à Quotient des réactifs auto-immuns et des contrôles de qualité multi-constituants, pour le développement de microarrays auto-immuns qui seront utilisés sur la solution MosaiQ. Les deux sociétés prévoient que la première application couverte par leur nouvelle collaboration sera une solution pour les connectivites (ou CTD pour Connective Tissue Diseases). Le test CTD implique un parcours diagnostique complexe qui repose sur le dépistage des anticorps antinucléaires (ANA) et sur des tests échelonnés pour les anticorps antigènes nucléaires extractibles (ENA), afin d'identifier la maladie auto-immune exacte. Quotient est convaincu que l'intégration de plusieurs tests d'autoanticorps dans un seul test multiplexé a le potentiel de transformer le dépistage des maladies auto-immunes et, ce faisant, d'accélérer le diagnostic et le choix du traitement.

« Notre partenariat est une étape clé pour introduire notre solution multimodale et multiplexée MosaiQ dans divers segments spécialisés du diagnostic clinique, permettant aux laboratoires de simplifier les algorithmes de diagnostic et d’améliorer les standards de soins. En outre, cet accord permettra à Quotient d'économiser du temps de développement de produits et des dépenses de R&D connexes, ce qui nous permettra d'arriver sur le marché plus rapidement et à un coût moindre que si nous développions les nouveaux produits par nous-mêmes. », déclare Manuel O. Méndez, directeur général de Quotient.

Les maladies auto-immunes représentent l'une des principales causes de morbidité dans le monde. Les maladies auto-immunes du tissu conjonctif sont des affections systémiques potentiellement graves, telles que le lupus érythémateux systémique (LES), le syndrome de Sjögren, la sclérodermie systémique, la polymyosite/dermatomyosite et la connectivité mixte, qui provoquent souvent des inflammations pouvant affecter la peau, les articulations, les reins, les cellules sanguines, le cerveau, le cœur et les poumons, les symptômes cliniques imitant de nombreuses autres maladies. Rien qu'aux États-Unis, on estime que 1,5 million d'Américains sont atteints d'une forme de lupus, avec une incidence d'environ 16 000 nouveaux cas par an, un coût total annuel de diagnostic et de traitement par patient pouvant atteindre 50 000 dollars, et un diagnostic pouvant prendre six ans en moyenne.

« Les signes et les symptômes des maladies auto-immunes peuvent varier en fonction du système organique concerné et être également génériques, comme des douleurs articulaires, de la fatigue et de la fièvre. Par conséquent, les patients peuvent ne pas être diagnostiqués, voire être mal diagnostiqués, à moins qu'une série complexe de tests sanguins ne soit effectuée. La capacité de la biopuce MosaiQ à intégrer plusieurs tests d'autoanticorps dans un seul test multiplexé, en utilisant un seul tube de sang, fournit aux cliniciens et aux patients les outils de diagnostic nécessaires pour guider avec précision la thérapie et réduire la destruction des tissus », déclare le Dr Christine Ginocchio, Chief Scientific and Medical Officer de Quotient.

Quotient estime que les diagnostics auto-immuns représenteraient un marché adressable supplémentaire de 2 milliards de dollars pour la plateforme MosaiQ de Quotient. Les DIV auto-immuns sont des dispositifs réglementés par le règlement de l'UE sur les DIV de classe B ou C et par le règlement 510(k) de la FDA des États-Unis.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, a commenté : « Capitalisant sur notre expertise et notre compétence en matière d'auto-immunité, nous sommes ravis de nous associer à Quotient pour développer de nouvelles technologies et applications cliniques afin d'améliorer le diagnostic de ces maladies qui touchent un grand nombre de patients dans le monde. En améliorant la gamme des tests de la plateforme multiplexée MosaiQ, nous allons permettre aux cliniciens de diagnostiquer plus efficacement les maladies auto-immunes. »

À propos de Quotient Limited

S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic transfusionnel, Quotient est une société de diagnostic en phase de commercialisation qui s'engage à fournir des solutions qui, selon elle, remodèlent la façon dont le diagnostic est pratiqué. MosaiQ, la technologie de microarray multiplex exclusive de Quotient, offre la première plateforme de test consolidée et entièrement automatisée au monde, permettant de réaliser des tests multiples selon différentes modalités. MosaiQ est conçu pour être une solution qui change la donne, qui, selon Quotient, augmentera l'efficacité, améliorera la pratique clinique, apportera des améliorations significatives au flux de travail et créera des économies de coûts opérationnels pour les laboratoires du monde entier. Les activités de Quotient sont basées en Suisse, en Écosse, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

À propos de Theradiag

Theradiag est un leader du marché des tests de maladies auto-immunes et le fondateur du ‘Théranostic’. Forte de son expérience sur le marché du diagnostic, la société développe, produit et commercialise des tests de diagnostic in vitro innovants (IVD) depuis plus de 30 ans.

Theradiag est à l’origine de tests de ‘Théranostic’ (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques et permettent leur bonne mise en œuvre. Au-delà du simple diagnostic, le Théranostic a pour vocation de donner aux cliniciens les moyens de mettre en place une « médecine personnalisée » pour chaque patient. Il favorise un usage optimisé et performant du médicament grâce à l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. À cet effet, Theradiag commercialise la gamme TRACKER® (marquée CE) une solution complète et à forte valeur médicale.

Présent dans plus de 70 pays, la société est basée à Marne-la-Vallée en France et compte plus de 60 collaborateurs. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 M€. Theradiag est cotée en Bourse sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0004197747) et est éligible au dispositif PEA-PME.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : https://www.theradiag.com/

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934 et du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles peuvent inclure des déclarations concernant nos attentes en matière de croissance continue, le développement, l'approbation réglementaire, la commercialisation et l'impact de MosaiQ et d'autres nouveaux produits (y compris le potentiel d'utilisation de la technologie MosaiQ de la société pour le diagnostic des maladies infectieuses), les estimations actuelles des résultats d'exploitation à venir et les attentes concernant nos futures sources de financement. Ces déclarations sont basées sur des hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes pouvant entraîner des différences significatives entre les résultats réels. Ces risques et incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, comprennent des retards ou des refus d'autorisations ou d'habilitations réglementaires pour des produits ou des applications ; l'acceptation de nos produits par le marché ; l'impact de la concurrence ; l'impact sur les dépenses d'exploitation de l'expansion des installations et de l'extension des activités de développement de produits, des activités cliniques, des ventes et du marketing ; des retards ou d'autres problèmes imprévus concernant la fabrication, le développement de produits ou les études d'essais sur le terrain ; des résultats défavorables dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou future ; la poursuite ou l'aggravation des conditions défavorables sur les marchés économiques nationaux et mondiaux, y compris en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 ; ainsi que les autres risques énoncés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Quotient décline toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Le logo Quotient, Quotient MosaiQ et MosaiQ sont des marques déposées ou des marques de commerce de Quotient Limited et de ses filiales dans diverses juridictions.