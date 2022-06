NetWitness é selecionada pela Ubiquo como parceira exclusiva de XDR para fornecer detecção e resposta integradas e rápidas de ameaças contra ataques avançados

BEDFORD, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A NetWitness, uma empresa da RSA e fornecedora globalmente confiável de tecnologias de segurança cibernética e serviços de resposta a incidentes, anunciou hoje uma nova parceria para Extended Detection and Response (XDR, Detecção e resposta estendidas) com a Ubiquo, uma empresa recém-lançada no Chile de propriedade da Telecom Argentina e fornecedora especializada de segurança cibernética para a América Latina. A Ubiquo fornece às empresas um conjunto completo de serviços de segurança cibernética e trabalha com as firmas para ajudar a proteger e monitorar seus sistemas críticos e responder a ameaças emergentes de segurança cibernética.

“A ameaça dos criminosos cibernéticos está sempre presente, e as empresas estão constantemente lutando contra uma onda interminável de ataques que podem interromper severamente as principais operações de negócios. As organizações em toda a região exigem uma combinação das melhores tecnologias e experiência no setor para manter essas ameaças afastadas”, disse Mauricio Chiabrando, diretor de soluções de segurança cibernética da Ubiquo. “Estamos confiantes de que a força de um líder global em segurança cibernética como a NetWitness e nossa equipe de especialistas dará aos nossos clientes uma vantagem na batalha contra ataques cibernéticos, garantindo visibilidade insuperável, detecção de ameaças mais inteligente e análises mais rápidas.”

Além das soluções XDR, a NetWitness é a base do novo centro de Detecção e Resposta Gerenciada (MDR) de última geração da Ubiquo, que fornecerá serviços terceirizados de detecção de ameaças projetados para fornecer visibilidade de sistemas críticos, insights avançados sobre ataques e a capacidade de agir para mitigar o impacto e a interrupção dos agentes de ameaças. O centro de MDR é composto por analistas totalmente treinados em tecnologias NetWitness.

“Manter as empresas protegidas contra ataques cibernéticos requer abordagens inovadoras e com visão de futuro que permitam que essas empresas permaneçam na vanguarda da tecnologia, bem como à frente de um cenário de ameaças em rápida transformação, onde novos métodos de ataque estão surgindo diariamente”, disse Marcos Nehme, vice-presidente da NetWitness na América Latina e no Caribe. “A Ubiquo no Chile está adotando exatamente essa abordagem e estamos orgulhosos de trabalhar com sua equipe em ofertas de XDR e MDR que fortalecerão significativamente os recursos de segurança de seus clientes; isso inclui serviços de resposta a incidentes desenvolvidos pelos experientes caçadores de ameaças da NetWitness para descoberta e resposta rápidas. Estamos ansiosos para continuar nosso trabalho com a Ubiquo para ajudar a manter o Chile e todas as organizações baseadas na América Latina protegidas contra ameaças cibernéticas.”

A plataforma NetWitness é um SIEM evoluído e uma plataforma XDR aberta que permite que as equipes de segurança detectem ameaças, entendam todo o escopo de um comprometimento e respondam automaticamente a incidentes de segurança em infraestruturas de TI modernas. A plataforma NetWitness coleta e analisa dados em todos os pontos de captura, incluindo logs, pacotes de rede, NetFlow, endpoint e IoT, em plataformas físicas, virtuais e de computação em nuvem. Ele aplica inteligência de ameaças e análise de comportamento do usuário para detectar, priorizar, investigar ameaças e automatizar a resposta, melhorando a eficácia e a eficiência das operações de segurança.

Usando uma combinação centralizada de análise de rede e endpoint, análise comportamental, técnicas de ciência de dados e inteligência de ameaças, a plataforma NetWitness para XDR ajuda os analistas a detectar e resolver ataques conhecidos e desconhecidos enquanto automatiza e orquestra o ciclo de vida da resposta a incidentes. Com esses recursos em uma plataforma, as equipes de segurança podem integrar ferramentas e dados diferentes em uma interface de usuário poderosa e intuitiva para uma resposta rápida e eficaz.

Saiba mais em www.netwitness.com.

SOBRE a NetWitness

A NetWitness, uma empresa da RSA®, fornece recursos abrangentes e altamente dimensionáveis de detecção e resposta a ameaças para organizações, mundialmente. A NetWitness Platform oferece visibilidade completa com inteligência de ameaças aplicada e análises de comportamento do usuário para detectar, priorizar, investigar ameaças e automatizar a resposta. Isso permite que analistas de segurança sejam mais eficientes e se mantenham à frente de ameaças que impactam as empresas. Para outras informações, acesse netwitness.com.

