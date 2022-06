APG choisit FlexTrade pour ses capacités de gestion d'exécution multi-actifs

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--FlexTrade Systems (@FlexTrade), leader mondial dans le domaine des systèmes de gestion d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres, a annoncé qu'APG Asset Management (APG) a sélectionné la plateforme de gestion d'exécution de FlexTrade, FlexTRADER EMS, pour consolider et rationaliser ses capacités de gestion d'exécution multi-actifs.

APG, dont le siège se trouve aux Pays-Bas et gérant environ 586 milliards d'euros d'avoirs (avril 2022), a identifié le besoin de réorganiser ses opérations de gestion d'exécution dans le cadre d'une initiative plus large de transformation du front office. À la suite d'une démonstration de faisabilité concluante, APG a sélectionné la plateforme d'exécution multi-actifs de FlexTrade, FlexTRADER EMS, comme la solution optimale capable de fournir la flexibilité nécessaire pour la réalisation d'opérations sur les actions, titres à revenu fixe et devises depuis une plateforme unique.

APG utilisera la plateforme FlexTRADER EMS pour créer des flux de travail avancés personnalisables et fournir à ses équipes de trading basées aux Pays-Bas, à Hong Kong et aux États-Unis un ensemble de données et d'outils cohérent, ainsi qu'une interface pour améliorer l'efficacité de trading. En outre, dans le cadre de l'initiative plus large de transformation du front office d'APG, l'architecture ouverte de FlexTRADER et ses API puissantes assureront une interopérabilité au sein du nouvel écosystème, y compris l'intégration à la solution thinkFolio de S&P Global Market Intelligence, pour fournir une solution OEMS rationalisée et fluide.

Selon Jan Mark van Mill, directeur Trésorerie et Trading au sein d'APG : « nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec FlexTrade pour notre nouvelle plateforme de gestion d'exécution multi-actifs. Nous opérons dans un environnement au rythme de plus en plus rapide dans lequel la vitesse de commercialisation des nouvelles fonctionnalités, des services de personnalisation et des innovations peut donner à nos équipes un avantage concurrentiel. Par conséquent, identifier un prestataire tiers capable de renforcer ces trois aspects et d'être un élément clé de notre future architecture de front office a été un critère essentiel lors du processus de sélection. »

D'après Andy Mahoney, directeur général pour la zone EMEA au sein de FlexTrade : « nous sommes très satisfaits d'accueillir APG au sein de la communauté des clients FlexTrade EMEA. Nous observons actuellement une tendance croissance du marché, qui consiste à consolider sans compromis l'ensemble des classes d'actifs sur une seule plateforme EMS évolutive à l'architecture ouverte. Cette approche rationalisée et ouverte de l'exécution inter-actifs apporte de la simplicité et de la cohérence aux équipes de trading d'APG, tout en maintenant une certaine flexibilité via des API pour une personnalisation selon les besoins. Nous sommes convaincus que cette approche est le modèle à suivre pour les bureaux de trading de demain. »

À propos de FlexTrade

FlexTrade Systems est un leader mondial dans le domaine des systèmes de gestion d'exécution multi-actifs et de gestion des ordres à haute performance concernant les actions, les titres à revenu fixe, les devises, les contrats à terme et les options. Pionnier dans ce domaine, FlexTrade est reconnu à l'international pour avoir introduit FlexTRADER®, le premier système de gestion d'exécution au monde, sans courtier confidentiel, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser entièrement leurs flux d'exécution grâce à une capacité complète de recherche ou d'accès aux liquidités, tout en préservant la confidentialité de leurs stratégies de négociation.

À propos d'APG

À titre de principal fournisseur de régimes de retraite aux Pays-Bas, APG administre les avoirs de retraite de 4,8 millions de participants et participantes. Il fournit une expertise-conseil aux dirigeants, des services de gestion de patrimoine, d'administration des pensions et de communication sur les pensions ainsi que des services aux employeurs. Nous travaillons pour des caisses de retraite et des employeurs des secteurs de l'éducation, de l'administration publique, de la construction et du nettoyage, des associations d'habitation, des organisations d'emplois protégés, des spécialistes médicaux et des architectes. APG gère environ 586 milliards d'euros (avril 2022) d'avoirs de retraite. Avec environ 3 000 personnes à son emploi, APG a des bureaux à Heerlen, Amsterdam, Bruxelles, New York, Hong Kong, Shanghai et Beijing.

www.apg.nl

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.